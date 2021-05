Konopie i marihuana medyczna. Narodziny gwiazdy

W Polsce od jakiegoś czasu trwa boom na biznes konopny. Co prawda nie jest to biznes nowy, a uprawa konopi i produkty z nich znane są od setek lat, ale gwiazda konopi zaświeciła jaśniej, gdy zaczęto walczyć o zmiany w prawie odnośnie tzw. marihuany medycznej, a teraz nadszedł moment na kolejne zmiany, które pozwolą na skokowy rozwój branży po latach wyboistej drogi.

Gwiazda konopi zaświeciła jaśniej, gdy zaczęto walczyć o zmiany w prawie ws tzw. marihuany medycznej, a teraz nadszedł moment na kolejne zmiany, które pozwolą na skokowy rozwój branży po latach wyboistej drogi. fot. Shutterstock

W zależności od gatunku i odmiany konopi, a w szczególności od ilości zawartego w nich THC (delta-9-tetrahydrokannabinolu) oraz kwasu THC (kwasu tetrahydrokannabinolowego), uprawa konopi podlega mniej lub bardziej restrykcyjnym regulacjom prawnym i kontrolom, a w przypadku ich wyższego poziomu jest zaostrzona

W Sejmie toczą się prace prowadzone przez Parlamentarny Zespół ds. Legalizacji Marihuany ukierunkowane m.in. na stworzenie projektów legislacyjnych, które poprzez zmianę ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji produktów leczniczych, umożliwią nie tylko uprawę konopi stosowanych do celów medycznych, ale też refundację ze środków publicznych produktów leczniczych zawierających w swoim składzie THC (stosowanych między innymi w leczeniu sklerozy, nowotworów czy schorzeń neurologicznych).

Potencjalnie wprowadzone nowe regulacje w dziedzinie konopi będą oznaczać nowy rozdział w historii polskiego rynku patrząc choćby na segment przemysłowy, rolniczy oraz farmaceutyczny.

Prawo a konopie

Anna Mirek, radca prawny, specjalista w zakresie prawa ochrony zdrowia oraz prawa własności intelektualnej w Kancelarii Noerr tłumacząc prawne zawiłości związane z uprawą konopii mówi, że w Polsce jakakolwiek uprawa konopi innej niż włóknista jest zabroniona. Podkreśla też, że termin „marihuana medyczna” może wprowadzać w błąd i jest szkodliwy dla dalszej debaty.

- W Polsce do legalnej uprawy dopuszczone są odmiany konopi zawarte w unijnym wspólnotowym katalogu roślin. Jednocześnie polski ustawodawca określił dopuszczalny limit zawartości THC wynoszący 0,20% w konopiach włóknistych, co w praktyce wyłącza z uprawy także cześć odmian ujętych w tym katalogu – tłumaczy Anna Mirek.

- Uprawa każdorazowo wymaga zezwolenia. Dodatkowo, w zależności od gatunku i odmiany konopi, a w szczególności od ilości zawartego w nich THC (delta-9-tetrahydrokannabinolu) oraz kwasu THC (kwasu tetrahydrokannabinolowego), uprawa konopi podlega mniej lub bardziej restrykcyjnym regulacjom prawnym i kontrolom, a w przypadku ich wyższego poziomu jest zaostrzona. Przy czym jakakolwiek uprawa konopi innej niż włóknista jest w Polsce zabroniona - dodaje.

- Zakaz uprawy konopi innych niż włókniste na terenie Polski, wprowadzony przez Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w praktyce wyłącza możliwość pozyskiwania na terenie Polski surowca do produktów leczniczych zawierających w swoim składzie THC. Dopuszczalne jest natomiast wytwarzanie i import takich produktów, co prowadzi do sytuacji, w której Polscy producenci muszą importować surowiec konopny z krajów trzecich. Według szacunków, koszt importowanego surowca jest kilkusetkrotnie wyższy, niż koszt jego pozyskania na terenie Polski – mówi też Anna Mirek.

Co do tzw. medycznej marihuany to nowelizacja przepisów pozwalająca na przygotowywanie leków z wykorzystanie konopi weszła w życie w Polsce pod koniec 2017 r. - Pojęcie „marihuana medyczna”, które jest pojęciem często stosowanym w publicznych debatach, nasuwa skojarzenia z możliwością wykorzystywania marihuany rekreacyjnej pod pozorem medycznym i z tego względu termin ten może wprowadzać w błąd. Owa nieostrość jest szkodliwa dla dalszej debaty, w kwestii szerszego wykorzystania w polskiej medycynie produktów leczniczych zawierających w swym składzie kannabinoidy. Nie ma bowiem takiego produktu, jak „marihuana medyczna” – mówi Anna Mirek.

- Legalne są jedynie przebadane i dopuszczone do obrotu leki, zawierające w swoim składzie substancje pochodzące z konopi uprawianych zgodnie z prawem i w celu ich dalszego wykorzystania w przemyśle farmaceutycznym. Należy jednak przypomnieć, że w tym momencie w Polsce nie jest dozwolone uprawianie tego rodzaju konopi (innych niż włókniste) - w przeciwieństwie do roślin o charakterze opioidowym (np. maku), których uprawa jest dopuszczalna – podkreśla Anna Mirek.

Projekty ustaw konopnych w Sejmie

W Sejmie toczą się prace prowadzone przez Parlamentarny Zespół ds. Legalizacji Marihuany ukierunkowane m.in. na stworzenie projektów legislacyjnych, które poprzez zmianę ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji produktów leczniczych, umożliwią nie tylko uprawę konopi stosowanych do celów medycznych, ale też refundację ze środków publicznych produktów leczniczych zawierających w swoim składzie THC (stosowanych między innymi w leczeniu sklerozy, nowotworów czy schorzeń neurologicznych). Projekty ustaw procedowanych przez ww. Zespół znajdują się jednak nadal na etapie konsultacji społecznych.

- Potencjalnie wprowadzone nowe regulacje w dziedzinie konopi będą oznaczać nowy rozdział w historii polskiego rynku patrząc chociażby na segment przemysłowy, rolniczy oraz mam nadzieję również farmaceutyczny. Konopie produkowane do celów medycznych powinny mieć wprowadzone odpowiednio wytyczone standardy jakości i procedury specjalizujące się w danej dziedzinie jednostki kontroli surowca - mówi Marzena Łasińska, przedstawicielka firmy Medican Campus.

W dniu 20 kwietnia 2021 roku zespół ds. legalizacji marihuany złożył w Sejmie pakiet projektów ustaw, które dotyczą konopi włóknistych, marihuany medycznej i marihuany rekreacyjnej. Przewodnicząca tego zespołu Beata Maciejewska (Lewica) mówi, że "pakiet ustaw konopnych jest nowoczesny, dostosowany do współczesności, racjonalizujący politykę wobec konopi". Według niej, pakiet zawiera bardzo racjonalne, szeroko skonsultowane rozwiązania, wychodzące naprzeciw rozwiązaniom w całej Europie, a „konopie są substancją, z którą miliony ludzi mają na co dzień do czynienia i nie można zamykać na to oczu, tylko trzeba coś z tym zrobić".

Największe emocje budzi projekt dotyczący dekryminalizacji niewielkich ilości marihuany na własny użytek i to za niego odpowiada przewodnicząca zespołu. W projekcie jest propozycja, by posiadanie do pięciu gram marihuany i haszyszu na własne potrzeby nie było karane, a posiadanie od 5 do 10 gram było karane grzywną, a także, by można było posiadać cztery krzaki konopi innych niż włókniste na jedno gospodarstwo domowe. "Chcemy, żeby substancja, która jest wśród ludzi powszechna, a jest totalnie zakazana, stała się w niewielkich ilościach dostępna dla ludzi, bo jest o wiele mniej szkodliwa od alkoholu" – mówiła niedawno PAP Maciejewska.

Drugi z projektów dotyczy marihuany medycznej i złożyła go wiceszefowa zespołu, posłanka Paulina Matysiak (Lewica). Zakłada m.in. umożliwienie uprawy konopi na ten cel. "Obecnie marihuanę medyczną sprowadzamy z innych państw, ale przecież korzystniej byłoby produkować ją w Polsce. Rolnicy mieliby dodatkowe źródło dochodu, a pacjenci uzyskaliby stały, tani i łatwy dostęp do leku" - powiedziała posłanka. Ponadto propozycja zakłada także refundację zakupu marihuany medycznej, ponieważ wielu pacjentów nie może korzystać z leczenia, ponieważ nie stać ich na drogą, nierefundowaną terapię. "Badania wielokrotnie wykazały zalety płynące z korzystania z medycznej marihuany przez pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, przewlekłym bólem czy zespołem jelita drażliwego. Powinniśmy ułatwić im dostęp substancji, która może polepszyć ich stan zdrowia" - podkreśla posłanka.

Kolejny z pakietu projektów ustaw dotyczy konopi włóknistych i odpowiada za niego sekretarz zespołu, posłanka Urszula Zielińska z Koalicji Obywatelskiej. Zakłada on m.in. zwiększenie dopuszczalnego poziom substancji psychoaktywnych THC z 0,20 do 0,30 proc. "Każde przekroczenie o 0,01 już grozi rolnikowi karą z Kodeksu karnego, nawet karą więzienia. To jest poważny problem i to odstrasza od uprawy" - powiedziała PAP Zielińska. Zaznaczyła, że Parlament Europejski pod koniec zeszłego roku podniósł tę wartość do 0,3 proc. i „to jest jedno założeń także naszego projektu”.

Projekt dotyczący konopi włóknistych zakłada także rozszerzenie katalogu zastosowań m.in. o zastosowania energetyczna na biomasę, ale także o zastosowania w celach badań i rozwoju. Inna z proponowanych zmian to uchylenie obowiązku corocznej uchwały sejmików wojewódzkich, która jest niezbędna do uzyskania zezwolenia z gminy na uprawę, ale która co roku opóźnia działanie rolników, bo jest uchwalana między marcem, a majem, a wysiew konopi musi nastąpić w kwietniu-maju.

Przejęcia w branży konopi

Branża konopna rozwija się w Polsce w astronomicznym tempie, a konopie stają się atrakcyjną inwestycją dla producentów m.in. kosmetyków, produktów spożywczych czy alkoholu. Na warszawskiej warszawskiej giełdzie pojawia się coraz więcej firm związanych z branżą konopną, które też coraz częściej po finansowanie crowdfundingowe.

W listopadzie 2020 r. Kombinat Konopny w 38 minut zebrał 4,4 mln zł, a w styczniu 2021 r. CanPoland pobił rekord polskiego crowdfundingu, zamykając emisję wartą 4,4 mln zł w 11 minut. Spółka konopna Freedom Farms SA również zaoferuje inwestorom swoje akcje o wartości do 1 mln euro, czyli 4,4 mln zł. Polski producent kwiatów konopnych, który ma know-how i wieloletnie doświadczenie, ma ambitne plany rozwoju m.in.: przygotowanie do realizacji upraw polskiej marihuany medycznej i debiut na rynku NewConnect.

Do branży konopnej wszedł też raper i były poseł Piotr Liroy-Marzec. Wraz ze wspólnikami, m.in. Patrykiem Działkowskim z GoldGreen, stworzyli markę LiRoyal, oferującą produkty konopne. Spółka LiRoyal sięgnie po crowdfunding, licząc na pozyskanie miliona euro. Kolejnym krokiem będzie ekspansja na inne rynki m.in. niemiecki.

Głośno jest też ostatnio o przejęciach w tej branży. Notowana na rynku NewConnect Labocanna m.in. poprzez przejęcia chce zbudować ekologiczny hub, który będzie składał się z firm koncentrujących swoją działalność w wielu segmentach rynku konopnego. Chce w ten sposób osiągnąć pozycję lidera rynku konopnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej do końca 2026 roku. Labocanna

Inna notowana na rynku NewConnect spółka, Vabun SA, podpisała zaś porozumienie z Cosma Cannabis Sp. z o.o. w sprawie połączenia obu firm. Cosma Cannabis działa na rynku konopnym i zajmuje się dystrybucją produktów farmaceutycznych, suplementów diety oraz medycznej marihuany.

W branżę konopną inwestuje też polski producent soków, syropów, napojów oraz produktów biobójczych, notowany na NewConnect Excellence. Objął on 10 proc. akcji spółki Polskie Konopie, która będzie produkowała artykuły spożywcze z dodatkiem konopi, suplementy diety, a także rozpocznie sprzedaż wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz kosmetyków na bazie konopi.