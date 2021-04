Konopie i marihuana medyczna. Nowy początek (wywiad)

Czytaj też: „ Zespół ds. legalizacji marihuany złożył w Sejmie pakiet projektów ustaw”



Jak wygląda biznes konopny w Polsce? Czy uprawa i produkcja konopi włóknistych oraz produktów z nich to droga przez mękę z powodów prawnych, czy jest to biznes, który można prowadzić swobodnie, bez przeszkód prawnych i bez strachu o wejście w konflikt z prawem?

Biznes konopny w Polsce bardzo szybko się rozwija. Oczywiście, aby rozpocząć uprawę konopi trzeba najpierw wystąpić do jednostek regionalnych o zezwolenie na uprawy. Dla producentów, którzy rozpoczynają uprawę konopi może się to okazać drogą przez mękę, ale tylko za pierwszym razem, ponieważ jest związane z tym trochę biurokracji, której trzeba podołać.

Dodatkowo, plantacja konopi włóknistych wiąże się ze sporym ryzykiem, według obowiązujących obecnie limitów regulacyjnych, jeśli rolnik przekroczy w swojej uprawie dopuszczalną normę, czyli 0,2% THC, aby nie wejść w konflikt z prawem karnym musi zniszczyć całą plantację.

Potencjalnie wprowadzone nowe regulacje w dziedzinie konopi będą oznaczać nowy rozdział w historii polskiego rynku patrząc chociażby na segment przemysłowy, rolniczy oraz mam nadzieję również farmaceutyczny. Konopie produkowane do celów medycznych powinny mieć wprowadzone odpowiednio wytyczone standardy jakości i procedury specjalizujące się w danej dziedzinie jednostki kontroli surowca.

Nie popieram upraw rolnych konopi do użytku medycznego, ponieważ ten surowiec jest najsłabszej jakości, nie podlegając żadnym standardom. Uprawiając konopie przemysłowe na polach nie trzeba być żadnym specjalistą w tej dziedzinie, a do ich upraw wystarczy tylko odpowiednia temperatura i woda.

Czy uprawa konopi indyjskich (i produktów z nich) w jakiejś formie jest legalna w Polsce? I pytanie być może banalne - z których konopi produkowana jest medyczna marihuana - indyjskich czy włóknistych? Czy medyczna marihuana jest w Polsce legalna?

Zakładając, że taksonomia konopi wygląda następująco: konopie (Cannabis L) oraz ich podgatunki, konopie siewne (Cannabis sativa L) i konopie indyjskie (Cannabis indica Lam), mamy odpowiednie podgatunki konopi, które oba mogą być wykorzystywane do uprawy medycznych konopi. Jednak trend jest taki, że to na konopie z podgatunku indica mówi się medyczna marihuana, ponieważ zawiera znacznie większe zawartości substancji THC, która jest uznawana za związek o działaniu psychotropowym.

Natomiast konopie włókniste pochodzą z podgatunku sativa i charakteryzują się tym, że związek substancji jest przeciętnie na poziome 0,2 THC i max 3% CBD. Jest to odmiana słynącą z bardzo dobrego włókna, mogącego osiągnąć nawet do 350 cm. Odpowiadając najprościej, konopie włókniste nie są medyczną marihuaną. Użytkowanie medycznej marihuany w Polsce jest legalne, gdy otrzymamy na nią receptę od lekarza i zakupimy ją w aptece.

Jak wyglądają obecnie kwestie prawne uprawy konopi w Polsce i produkcji konopno-pochodnych produktów spożywczych i innych? Czego jeszcze potrzeba do uregulowania prawa dla swobodnej produkcji konopi i produktów oraz na jakim etapie jest uregulowanie tego prawa?

Opieramy swoją wiedzę i doświadczenie wedle obowiązujących przepisów prawa, które w obszarze konopnym jest bardzo jasno i precyzyjnie określone. Zakładamy, że wszelkie zmiany regulacyjne, które w późniejszym czasie zostaną wprowadzone, tylko ułatwią nam pracę w związku z produkcją oraz dystrybucją medycznej marihuany. Dla mnie biznesowo-operacyjnie nie musi się zmieniać nic.

Uważam, że procedury i standardy produkcji spożywczej mamy również bardzo klarownie określone. Przykładowo, rzemieślnik zajmujący się mieleniem ziarna, dokładnie powinien wiedzieć co zrobić, aby otrzymać dobry jakościowo produkt z konopi, czy też olejarnie tłoczące olej konopny. W tych dziedzinach prawo nie ogranicza swobodnej pracy produkcji. Następuje całkowicie co innego, gdy rolnik chce uprawiać konopie inne niż włókniste, a przetwarzać je na cele medyczne lub suplementy.

Do regulacji rynku konopnego rząd powinien powołać specjalistów i przepisy prawne w konkretnych segmentach. Należy rozszerzyć lub zrobić specjalną jednostkę organizacyjną, która będzie odpowiadać za regulacje i kontrole związane z konopiami w każdej dziedzinie rynku.

Główny cel w obecnych propozycjach regulacji prawa jest taki, aby w Polsce można było uprawiać konopie z podgatunku indica do celów medycznych. Pomoże to zredukować ceny i zwiększyć dostęp produktów w aptekach, dzięki temu bezpośrednio także dla pacjentów.

Kolejnymi wśród projektów regulacyjnych jest to, aby zwiększyć zawartość substancji THC do 0,3%, a także znieść rejonizację upraw oraz ich sezonowość.

Wnoszone do Sejmu projekty zawierają również mniej restrykcyjne przepisy w związku z rekreacyjnym użyciem konopi, ale pozwolę sobie nie zabierać głosu w powyższych kwestiach, gdyż dla mnie zasady i regulacja rynku jest priorytetem, a nie całkowita bezmyślna legalizacja. Uważam, że polskie społeczeństwo nie jest jeszcze na nią gotowa.

Musimy mieć w pierwszej kolejności odpowiednie przepisy prawa, rozporządzenia, przeszkoloną służbę policyjną, służbę zdrowia, jednostki leczące uzależnienia i wiele innych. Takie zmiany nie nastąpią w przeciągu kilku miesięcy, a budowa świadomości społeczeństwa na temat działania konopi, zarówno negatywnych jak i pozytywnych efektów, jest również długoterminowym procesem.

Dlatego na pewno legalizacja produkcji medycznych konopi w Polsce wpłynęłaby korzystnie dla pacjentów, którzy korzystają z konopi medycznych. Zmiana w obecnych regulacjach przyniesie również dodatkowe wpływy do budżetu państwa, który zostałby wzmocniony dzięki podatkom z tego rynku.

W Holandii stworzone zostały Konopne Kluby Społeczne dla pacjentów poszukujących informacji o CBD, medycznej marihuanie i uprawie konopi, a także dla hodowców i producentów. Jak to wygląda w Polsce?

W Polsce dopiero nasz projekt Social Clubów kiełkuje, prowadzimy wiele rozmów, ponieważ musi być on przeprowadzony na znacznie większą skalę z zaufanymi jednostkami, aby takie miejsca mogły się rozwijać zgodnie z ich przeznaczeniem.

W Holandii projekt nabrał bardzo dużego rozmiaru, ponieważ dzięki temu została wprowadzona regulacja tzw. pracy coffee shop-ów, które w Holandii nie były wcześniej uregulowane, nastąpiła również likwidacja szarej strefy konopnej.

Jest to socjalna obligacja darmowej edukacji dla społeczeństwa, tak aby na każdym poziomie wszyscy mogli pozyskać rzetelne informacje na temat użytkowania konopi. Obecnie członkami Social Clubów w Polsce jak i Holandii są pacjenci, lekarze aktywiści, growerzy, naukowcy, policjanci, prokuratorzy, emeryci, nauczyciele, a także nastolatkowie, którzy korzystają z informacji i pomocy takiej jednostki. Powstały one po to, aby sprostać potrzebom społeczeństwa, przybliżając konopie do ludzi.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Marzena Łasińska to jedna z nielicznych osób w Polsce o dużym doświadczeniu w obszarze konopi i medycznej marihuany. Ma udział w tworzeniu krajowego odpowiednika konopnych holenderskich social clubów dla osób potrzebujących terapii marihuaną.

Medican Campus specjalizuje się w dostarczaniu informacji na temat stosowania medycznej marihuany (z substancją czynną thc). Medican Campus, to podmiot, który pomaga też spółce konopnej Labocanna w przygotowaniu upraw medycznej marihuany, odpowiadając za zaplecze naukowe oraz technologiczne plantacji.

Notowana na rynku NewConnect spółka Labocanna ma 20 proc. udziałów w Medican Campus, a jej działalność skupiona jest na trzech głównych obszarach: dystrybucja spożywczych oraz medycznych konopno-pochodnych produktów; prace produktowe nt. zastosowania konopi w kosmetykach, tworzywach oraz włókiennictwie; uprawy oraz produkcja konopi.