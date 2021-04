Konopie sięgają po crowdfunding. Freedom Farms chce na Newconnect

Założyciele spółki zapowiedzieli przeprowadzenie emisji crowdfundingowej o wartości do 1 mln euro, czyli 4,4 mln zł jeszcze w drugim kwartale 2021. Firma chce się skalować, wyjść ze sprzedażą poza granice i dywersyfikować działalność, realizując uprawy polowe oraz w zautomatyzowanych halach. W kolejnych latach rozważa rozszerzenie możliwości pozyskania kapitału i zwiększenie płynności akcji, poprzez dopuszczenie ich do obrotu na rynku zorganizowanym (NewConnect).

Branża konopna rozwija się w Polsce w astronomicznym tempie, o czym świadczą już dwie rekordowe kampanie zrealizowane z pomocą platformy Crowdway.pl. W listopadzie 2020 r. Kombinat Konopny w 38 minut zebrał 4,4 mln zł, a w styczniu 2021 r. CanPoland pobił rekord polskiego crowdfundingu, zamykając emisję wartą 4,4 mln zł w 11 minut. Dostrzegając wysoki potencjał crowdfundingu udziałowego, Freedom Farms SA również zaoferuje inwestorom swoje akcje przy wsparciu tej platformy.

Jako kraj, Polska ma duży potencjał, by znaleźć się w europejskiej czołówce producentów wyrobów z konopi. Do lat 60. XX wieku były one szeroko uprawiane nad Wisłą. Freedom Farms SA chce brać czynny udział w odbudowie rynku, wyznaczaniu standardów i w produkcji na skalę ponadnarodową.

Z dbałością o detal

Freedom Farms SA wyróżnia rzemieślnicze podejście do upraw konopi, ale spółka jednocześnie wie jak skalować biznes i oferować konkurencyjne ceny produktów końcowych, m.in. ekstraktów CBD i CBG oraz suszu do waporyzacji. Sekret wysokiej jakości tkwi w unikalnym podejściu do procesu siewu, uprawy, zbierania, suszenia i przetwarzania wyselekcjonowanych odmian kwiatów konopnych.

W zależności od przeznaczenia, konopie uprawiane są w szklarniach i halach wyposażonych w zaawansowane systemy sterujące oświetleniem oraz klimatem lub na otwartej przestrzeni. Zbiór upraw dokonywany jest ręcznie, a otrzymywany produkt wysoce aromatyczny, gęsty i pozbawiony nasion. W efekcie wartość rynkowa tony kwiatów produkowanych przez Freedom Farms SA jest do kilkuset razy wyższa od produkcji z upraw przemysłowych.

- Za naszymi uprawami stoi wieloletnie doświadczenie i dążenie do perfekcji. Oferujemy wyłącznie produkty, z których możemy być dumni. Ostatnie lata poświęciliśmy pracom badawczo-rozwojowym, których celem była selekcja roślin o pożądanych przez nas cechach, stworzenie najlepszych metod agrotechnicznych oraz dobór najbardziej efektywnych metod zbierania i przetwarzania kwiatów – mówi Przemysław Zawadzki, prezes zarządu Freedom Farms SA.

Ambitne plany

Freedom Farms chce się rozwijać w wielu obszarach szeroko pojętej branży konopnej. W tym roku zamierza skupić się na rozbudowie detalicznej sieci sprzedaży oraz skalowaniu upraw, których areał wynosi obecnie 10 ha. Chce jednocześnie dalej podnosić jakość produkcji. Wszystko, by przygotować się na szerszą ekspansję.

W ostatnim kwartale 2021 spółka zakłada pojawienie się pierwszych produktów gotowych do hurtowej sprzedaży. Spodziewana wartość plonu uzyskanego w tym roku ma przekroczyć 9 mln złotych. Freedom Farms zamierza wyprodukować m.in. 3 tony wysokogatunkowego suszu i 700 litrów olejku CBD 5%.

Na tym jednak plany się nie kończą. Na horyzoncie jest sprzedaż międzynarodowa i wejście na regulowany rynek marihuany medycznej. Obecnie marihuana medyczna jest sprowadzana z zagranicy, ponieważ polskie prawo zabrania uprawy roślin o stężeniu THC powyżej 0,2%. Spółka chce jako pierwsza dać swoją odpowiedź, gdy pojawi się nowe otwarcie w tej kwestii.

Freedom Farms planuje także zainwestować w sieć showroomów, a więc sklepów z produktami konopnymi, połączonych z pokazowymi mini-plantacjami.

Najpierw ECF, potem giełda

- Dostrzegamy duży potencjał crowdfundingu udziałowego. To naturalny krok przed IPO, rozważanym w perspektywie dwóch lat. Mamy przemyślaną strategię i produkcję zabezpieczoną do roku 2025. Łączne doświadczenie wszystkich naszych growerów wynosi ponad 100 lat. Chcemy być nie tylko częścią konopnej rewolucji w Polsce, ale jej liderem. Mamy wszelkie podstawy, by działać ambitnie, a fundusze pozyskane z emisji crowdfundingowej pozwolą skrócić czas skalowania biznesu. Teraz jest najlepszy moment, by postawić na dynamiczny rozwój – podkreśla Przemysław Zawadzki.

- Crowdfunding udziałowy to atrakcyjna forma finansowania dla spółek konopnych. Ich siła skupiona jest wokół dużej społeczności polskich fanów konopi i zwolenników dalszej liberalizacji przepisów. Temat jest bardzo medialny i z punktu widzenia biznesu oraz inwestorów, szalenie rozwojowy, o czym najlepiej świadczą poprzednie dwie emisje, zakończone w minuty po starcie – wskazuje Marcel Rowiński, dyrektor operacyjny w Crowdway.