Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie obostrzeń do piątku do godz. 10.00

W ramach konsultacji roboczych Ministerstwo Zdrowia do piątku do godz. 10.00 czeka na uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.