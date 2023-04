Biznes i technologie

Konsumenci gorzej oceniają bieżącą sytuację niż przyszłość

Autor: PAP

Data: 20-04-2023, 16:38

Mimo że w kwietniu poprawiły się nastroje konsumentów, to zdecydowanie nadal gorzej oceniają oni bieżącą sytuację niż przyszłość - stwierdził ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Jego zdaniem poprawa nastrojów konsumentów, co do przyszłości może być wynikiem nadchodzącej wiosny.

W kwietniu poprawiły się nastroje konsumentów, co do przyszłości /fot. Unsplash