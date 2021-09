Konsument zdecyduje o rozliczeniu kartą lub gotówką

Konsument ma decydować, czy rozlicza się kartą, czy gotówką – mówił podczas posiedzenia Senatu społeczny doradca prezydenta Paweł Mucha przedstawiając założenia ustawy o usługach płatniczych.

Autor: PAP

Paweł Mucha doradca prezydenta przedstawił założenia ustawy o usługach płatniczych/(fot. prezydent.pl/Krzysztof Sitkowski)

Projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych został zgłoszony przez prezydenta Andrzeja Dudę na wniosek NBP. Sejm uchwalił nowelę 11 sierpnia.

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała cztery poprawki do noweli, w tym poprawkę wydłużającą vacatio legis regulacji z 30 dni do 3 miesięcy.

Mucha: konsument będzie decydować, czy rozlicza się kartą, czy gotówką

W czasie posiedzenia Senatu doradca społeczny prezydenta Paweł Mucha podkreślił, że ustawa jest istotna z perspektywy konsumenta, w szczególności tego, który posługuje się gotówką. Tłumaczył, że w obecnym stanie prawnym sprzedawca może ustalić, że przyjmuje tylko płatności bezgotówkowe, tymczasem nadal bardzo duża grupa osób nie posiada konta bankowego lub mimo posiadania karty płatniczej chce płacić gotówką. Wskazał, że według badania NBP przeprowadzonego w czasie pandemii, 8 proc. osób spotkało się z odmową przyjęcia gotówki, do czego przyczyniły się niepotwierdzone informacje, że wirus może być przenoszony na banknotach.

"To konsument ma decydować, czy rozlicza się kartą, czy gotówką" - zaznaczył Mucha. Dodał, że dotyczy to sytuacji, gdy kwota jednorazowej transakcji będzie nie większa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w III kw. roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa GUS. Gdyby ta regulacja obowiązywała obecnie, to limit transakcji, do której sprzedawca miałby obowiązek przyjmowania gotówki, wynosiłby 5370,64 zł.

Paweł Mucha negatywnie odniósł się do zaproponowanych przez senacką komisję poprawek, w tym wydłużenia vacatio legis.

Zgodnie z ustawą, obowiązek przyjmowania gotówki nie będzie stosowany w sprzedaży przez internet, w miejscu samoobsługowym bez obecności personelu, w trakcie imprezy masowej, o ile zamieszczono taką informację w regulaminie, a także powyżej ustalonego limitu jednorazowej transakcji (obecnie 5370,64 zł). Sprzedawca nie będzie mógł pobierać dodatkowej opłaty za płatność gotówką.

Głosowanie ws. noweli odbędzie się na czwartkowym posiedzeniu izby.