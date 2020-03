Kontrowersje w związku z ustawą o handlu ziemią rolną na Ukrainie

W poniedziałek Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy przegłosowała w pierwszym czytaniu ustawę regulującą sektor bankowy i w drugim czytaniu ustawę o obrocie ziemią rolną. Zgodnie z ustawą o gruntach rynek ziemi ma zostać otwarty 1 lipca 2021 roku. Do zniesienia obowiązującego od początku XXI wieku na Ukrainie moratorium na sprzedaż gruntów rolnych zachęcał Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

Zgodnie z ustawą do 1 stycznia 2024 roku ziemię będą mogły kupować jedynie osoby fizyczne będące obywatelami Ukrainy. W jednych rękach początkowo będzie mogło znaleźć się maksymalnie 100 ha ziemi. Od 1 stycznia 2024 roku grunty będą mogły kupować osoby prawne - do 10 tys. ha. Kwestia sprzedaży ziemi obcokrajowcom ma być poddana pod referendum. Ze sprzedaży wyłączone są grunty państwowe i komunalne.

Przyjęcie obu ustaw pozwoli Ukrainie na uzyskanie z MFW nowego trzyletniego programu rozszerzonego finansowania (EFF) w wysokości 8 mld dolarów, pomoc makrofinansową od UE w wysokości 500 mln euro oraz kredyt od Banku Światowego wynoszący do 1 mld USD - przypomina Interfax-Ukraina.

Ukraiński premier Denys Szmyhal zaznaczył, że otwarcie rynku ziemi będzie "silnym bodźcem" dla rozwoju gospodarki i rolnictwa. Były prezydent Petro Poroszenko, lider partii Europejska Solidarność, która również zagłosowała za przyjęciem ustawy, ocenił, że jej wdrożenie pozwoli na "ucywilizowanie" rynku ziemi. Zaznaczył, że partia poparła ustawę, bo znalazła się tam poprawka dotycząca zakazu sprzedaży gruntów państwowych.

Zadowolenie z przyjęcia ustawy o handlu ziemi i bankach wyrazili m.in. ambasadorowie państw G7 na Ukrainie, a minister infrastruktury Władysław Kryklij określił przyjęcie ustawy "historycznym momentem".

Ihor Smeszko, lider partii Siła i Honor, były doradca Poroszenki i były szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, ocenił, że błędem było przyjęcie ustawy, która, jak dodał, będzie miała "fatalne skutki dla milionów Ukraińców, gospodarki, rolnictwa, obecnej władzy i ukraińskiej państwowości". Jego słowa cytuje agencja Interfax-Ukraina.

Polityk ocenił m.in., że w warunkach kryzysu gospodarczego skoncentrowanie ziemi w rękach wielkich właścicieli może doprowadzić do deficytu żywności i dalszego wzrostu jej cen. Smeszko ogłosił, że zwraca się do Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, by unieważnić ustawę. Zaapelował do "wszystkich nastawionych patriotycznie Ukraińców do sprzeciwienia się tej pseudoreformie".

Liderka frakcji Batkiwszczyna Julia Tymoszenko również zapowiedziała zwrócenie się do Sądu Konstytucyjnego w sprawie uznania ustawy za niezgodną z ustawą zasadniczą.

W Radzie Najwyższej we wtorek zarejestrowano do tej pory cztery projekty aktów prawnych dotyczących unieważnienia głosowania nad ustawą o obrocie ziemią.

Jak wyjaśnia Interfax-Ukraina, przewodniczący Rady Najwyższej nie może podpisać przyjętej ustawy, dopóki nie będą rozpatrzone wszystkie projekty uchwał dotyczących unieważnienia głosowania. Będą one rozpatrzone po 24 kwietnia, chyba że zostanie wcześniej zwołane nadzwyczajne posiedzenie parlamentu.