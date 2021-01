Korea Płd. - warto przyjrzeć się możliwościom eksportowym czy inwestycyjnym w tym kraju

- Celem prowadzonych przez Agencję działań z partnerami z Korei jest zapewnienie dobrej rozpoznawalność marki Polski oraz polskich produktów. Szczególny nacisk kładziemy na sektory o wysokim potencjale dla polskich firm. Są nimi sektory: spożywczy, kosmetyczny oraz IT włączając w to cyberbezpieczeństwo. Korea Południowa, choć geograficznie oddalona od Europy, coraz chętniej poszukuje partnerów z Europy. Bliskie więzi gospodarcze z większością krajów Azji i Pacyfiku sprawiają, iż warto przyjrzeć się bliżej możliwościom eksportowym czy inwestycyjnym w tym kraju – podaje PAIH.



Dodatkowym atutem jest stała obecność PAIH na tym rynku. Biuro PAIH w Seulu, wspiera na co dzień polskich przedsiębiorców oferując m.in. kompleksowe informacje na temat rynku oraz etykiety biznesowej, wyszukując i weryfikując potencjalnych partnerów czy też organizując wydarzenia promocyjno-informacyjne zarówno online jak i offline, jednocześnie współpracując z lokalnymi organizacjami gotowymi do wspierania polskich firm.

Południowokoreańskie przedsiębiorstwa działają w Polsce od momentu nawiązania relacji dyplomatycznych, tj. od 1989 roku. Polska stała się miejscem wielu inwestycji w sektorach nowoczesnych technologii, transporcie czy motoryzacji, zdobywając miano silnego partnera gospodarczego Korei w Europie.

To właśnie na tym filarze, PAIH stara się, od momentu utworzenia zagranicznego biura handlowego w Seulu, budować rozpoznawalność i markę polskich przedsiębiorstw w Korei Płd.

- By skutecznie promować polskie produkty oraz usługi, a zarazem oferować polskim firmom szeroką gamę usług biznesowych na rynku południowokoreańskim, budujemy sieć partnerstw strategicznych – informuje PAIH.