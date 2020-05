Koronakryzys, a światowy Wielki Kryzys lat 30tych. Czy będzie tak samo? (analiza)

Firma Mintel opublikowała raport analizujący to, co obecnie dzieje się w gospodarce światowej w porównaniu do czasów Wielkiego Kryzysu lat 30tych, biorąc pod uwagę m.in. wskaźniki gospodarcze, które będą odgrywać rolę w przewidywaniu zachowań i wydatków konsumentów w nadchodzących miesiącach i latach.