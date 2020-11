Koronawirus może być w workach z odpadami?

Dziennik wskazuje, że "większość traktuje odpady osób na kwarantannie i chorych tak samo jak inne". "Eksperci uważają to za błąd. Niektórzy chcą zmian. Inni uważają, że na to za późno. Za duży bałagan. Są wytyczne, ale..." - napisano.

"Nie ma przepisów ani wytycznych sanepidu dotyczących odbioru śmieci od osób chorych lub w izolacji mieszkających w blokach" - tłumaczy w rozmowie z "Rzeczpospolitą" wiceburmistrz Przasnysza Łukasz Machałowski.

"Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyszło zapewne z założenia, że zawsze znajdzie się życzliwy sąsiad lub ktoś z rodziny, który weźmie śmieci z wycieraczki i wyniesie do kosza pod blokiem. Tymczasem nie zawsze tak jest. Wiele osób chętnie robi zakupy, ale wynosić śmieci już nie chce, bo się zwyczajnie boi, co jest zrozumiałe" - uważa.

"Rzeczpospolita" pisze, że "dla samorządów ta sytuacja to jednak duży problem". "Początkowo pomagali mieszkańcom pracownicy miejskiego ośrodka pomocy społecznej, ale wynoszenie śmieci nie należy do ich kompetencji. Zatrudniliśmy więc osobę, wyposażyliśmy ją w odpowiednie środki ochronne. Ale to kosztowało. Zdecydowaliśmy się więc zlecić to zadanie spółce komunalnej" - dodaje Machałowski.

Jak napisano, "w Przasnyszu przed blokami postawiono ponadto pojemniki na śmieci z literą C". Zaznaczono jednak, że "niewiele gmin to jednak robi, bo to kosztuje, a poza tym stygmatyzuje chorych". "Samorządy nie mają także informacji, pod jakimi adresami mieszkają chorzy" - zwrócono uwagę.