Koronawirus: Poradnik prawniczy dla pracodawców i pracowników 

Jakie informacje może zbierać pracodawca?

Informacje o odbytych podróżach

Pracodawca może pytać pracowników czy podróżowali w ostatnim czasie do miejsce gdzie występuje zwiększone ryzyko zarażenia się koronawirusem, wskazywanych na bieżąco przez Główny Inspektorat Sanitarny. Uzasadnieniem dla takich pytań jest obowiązek pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkich pracowników. Projekt przepisów zaproponowany przez Senat ma przesądzić wprost o możliwości żądania takich informacji od pracowników.

Informacje o zarażeniu i styczności z osoba zarażoną

Podobnie jak przypadku podróży, naszym zdaniem, pracodawca może pytać pracowników czy są zarażeni koronawirusem oraz czy mieli styczność z osobą zarażoną, jeśli pracownicy ci mają przebywać na terenie zakładu pracy lub mieć kontakt z resztą załogi. Jednak zdaniem PIP i UODO, takie pytania mogą naruszyć prawo do prywatności pracowników.

Sprawdzanie temperatury ciała

Dokonywanie pomiaru temperatury ciała pracowników jest kontrowersyjne. Nie ma szczegółowych regulacji prawnych w tym zakresie. Naszym zdaniem, w obliczu walki z epidemią, pracodawca może mierzyć temperaturę ciała pracowników, np. przy wejściu do zakładu pracy, pod pewnymi warunkami (poinformowanie pracowników, nieinwazyjne sposoby pomiaru, nie przechowywanie wyników). Zwracamy jednak uwagę, że UODO może w przyszłości stanąć na odmiennym stanowisku. Projekt Senatu ma przesądzić wprost o możliwości kontrolowania stanu zdrowia pracownika, w szczególności przez pomiar temperatury ciała.

Uprawnienia i obowiązki pracodawcy

Skierowanie na badania

Uważamy, że pracodawca może skierować pracownika na badania kontrolne, jeżeli ma uzasadnione podejrzenie, że może on być zarażony koronawirusem. Jednak zdaniem PIP, to jest niedozwolone nawet, gdy objawy są widoczne (gorączka, kaszel). Projekt Senatu ma przesądzić wprost o możliwości żądania od pracownika, aby poddał się niezbędnym badaniom lekarskim.

Niedopuszczenie do pracy

Naszym zdaniem, pracodawca może prewencyjnie nie dopuścić do pracy pracownika wracającego z miejsca gdzie występuje zwiększone ryzyko zarażenia się koronawirusem, jeżeli ma uzasadnione podejrzenie, że jest on zarażony, w szczególności gdy pracownik odmówił poddaniu się badaniom kontrolnym. Jednak zdaniem PIP jest to niedozwolone.