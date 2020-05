Koronawirus przyspieszy automatyzację, ale wiele firm nie jest na to gotowych (badanie)

Dla pracowników pozytywną informacją powinny być zapewnienia, że w ocenie aż 61% firm automatyzacja lub/i robotyzacja nie przyczyni się do zmniejszenia poziomu zatrudnienia. Eksperci Personnel Service wskazują jednak, że panująca obecnie epidemia koronawirusa wpłynie na działania firm i zmobilizuje je do wdrażania rozwiązań, które zautomatyzują pracę. Nie pozostanie to bez wpływu na rynek zatrudnienia.

- Epidemia koronawirusa spowodowała, że wiele firm zaczęło zastanawiać się nad możliwością cyfrowej transformacji ich biznesu. Wcześniej nie istniał tak silny impuls, który mobilizowałby przedsiębiorców do podjęcia działań w tym kierunku. Teraz okazało się, że szybsza digitalizacja to najlepsza tarcza antykryzysowa. Zautomatyzowany biznes łatwiej wróci do stanu sprzed epidemii, ponieważ te rozwiązania pomagają oszczędzić czas i zasoby, a jednocześnie poprawiają produktywność. Jedynym czynnikiem wstrzymującym firmy mogą być koszty wdrożenia automatyzacji, ale te w perspektywie długoterminowej powinny się zwrócić, co stanowi zachętę dla pracodawców. Popularyzacja robotów wiąże się z konsekwencjami dla polskiego rynku pracy. Chociaż 61% ogółu firm nie zakłada, że robotyzacja wpłynie na poziom zatrudnienia, to wśród największych przedsiębiorstw aż połowa jest przeciwnego zdania i liczy się ze zmniejszeniem liczby etatów – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.

Przedsiębiorcy nie są z automatyzacją za pan brat

Z pierwszej edycji „Barometru Polskiego Rynku Pracy” wynika, że jeszcze w lutym aż 74% firm w Polsce deklarowało, że nie zamierza wdrażać automatyzacji lub/i robotyzacji. Natomiast kolejne 17% przedsiębiorców nie planowało tego wtedy, ale nie wykluczało takiej możliwości w przyszłości. Na początku roku, tylko co dziesiąte przedsiębiorstwo było w trakcie wdrażania rozwiązań związanych z automatyzacją lub/i robotyzacją.

Brak entuzjazmu wobec cyfryzacji, wynika z nieprzygotowania. Aż 68% przedsiębiorców jest zdania, że ich firma nie jest gotowa na automatyzację lub/i robotyzację. Spokojny o rewolucję technologiczną jest tylko co czwarty pracodawca. Koronawirus zapewne pomoże przełamać tę zachowawczość względem transformacji cyfrowej. Skutki epidemii dla wielu firm będą impulsem do myślenia o nowoczesnych rozwiązaniach, które pomagają podnieść produktywność, przy jednoczesnym braku konieczności zwiększania zatrudnienia. W przypadku firm produkcyjnych automatyzacja może wręcz wiązać się z redukcją etatów.

Pracownicy bez powodów do obaw?