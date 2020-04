Koronawirus uderzył w sprawozdania finansowe

Jednakże w tym czasie uwaga właścicieli firm, zarządzających, a przez to i księgowych, zaprzątnięta jest analizowaniem konsekwencji finansowych pandemii, składaniem wniosków o odroczenie płatności ZUS, wakacje kredytowe czy walką o utrzymanie zatrudnienia pracowników, na co nakładają się dodatkowo obostrzenia związane z zapobieganiem pandemii wirusa. Z tego względu zamknięcie roku 2019 stało się szczególnie trudne, a w wielu podmiotach zeszło na dalszy plan albo wręcz stało się niemożliwe. Z tego względu środowisko przedsiębiorców i księgowych (m.in. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – SKwP) apelowało do Ministra Finansów o przesunięcie powyższego terminu.

Rozporządzenie Ministra Finansów rzutem na taśmę

Długo i mocno wyczekiwane przez księgowych rozporządzenie zmieniające terminy wypełnienia niektórych obowiązków w zakresie ewidencji księgowej oraz sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania sprawozdań finansowych lub informacji niefinansowych zostało opublikowane dopiero 31 marca br., tj. w ostatnim dniu, kiedy należało wypełnić te obowiązki. Można zatem stwierdzić, że jest to rozporządzenie dla księgowych o mocnych nerwach, albo dla tych, którzy ze względu na sytuację i tak nie byli w stanie dopełnić standardowego terminu. Jednakże lista beneficjentów tego rozporządzenia jest znacznie dłuższa i dotyczy także szeregu obowiązków, które miały być wykonane po 31 marca 2020 roku.

Nowe terminy „zamknięcia roku 2019”

Dla większości podmiotów podstawowe terminy związane z „zamknięciem roku 2019” zostały wydłużone o 3 miesiące albo o 90 dni. Wyjątek w tym względzie stanowią podmioty podlegające nadzorowi KNF oraz jednostki sektora publicznego, dla których termin ten został wydłużony o 2 miesiące albo o 60 dni. Podmioty te nie stanowią jednak przedmiotu zainteresowania tego artykułu.

Jakie obowiązki zostały odroczone w czasie

Na mocy Rozporządzenia odpowiednio o 3 miesiące albo 2 miesiące, to jest do:

- 30 czerwca albo do 31 maja 2020 roku został wydłużony termin:

zamknięcia ksiąg rachunkowych,

sporządzenia rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i przedstawienia go właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy odpowiednio;

sporządzenia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej;