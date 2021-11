Koronawirus w Polsce: Ponad 10 tys nowych zakażeń

W Polsce stwierdzono w ciągu doby 10.429 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, z powodu Covid-19 zmarły 124 osoby - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Liczba nowych infekcji była najwyższa od ostatniej dekady kwietnia.

Autor: PAP

Data: 03-11-2021, 13:09

w ciągu doby stwierdzono 10.429 nowych przypadków zakażenia koronawirusem; fot. shutterstock

Koronawirus w Polsce

Potwierdzone przypadki nowych zakażeń dotyczą województw: mazowieckiego (2036), lubelskiego (1761), podlaskiego (708), pomorskiego (654), łódzkiego (637), dolnośląskiego (614), małopolskiego (589), śląskiego (558), kujawsko-pomorskiego (478), wielkopolskiego (465), podkarpackiego (451), warmińsko-mazurskiego (439), zachodniopomorskiego (415), świętokrzyskiego (214), opolskiego (160), lubuskiego (134). 116 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



W ujęciu tydzień do tygodnia liczba infekcji wzrosła o 24,7 proc., a 7-dniowa średnia nowych zakażeń wzrosła do 7,8 tys. i jest najwyższa w tej fali koronawirusa. Dane w dalszym ciągu mogą być jednak zaburzone, ze względu na różny układ dni roboczych w tym i poprzednim tygodniu.



Dotąd w Polsce potwierdzono łącznie 3.035.102 zakażenia koronawirusem.



Łącznie zmarło do tej pory w powodu Covid-19 77.145 zakażonych osób, z czego o 124 zgonach resort zdrowia poinformował w środę. W porównaniu do poprzedniego tygodnia zgonów było o 9 mniej. 7-dniowa średnia liczby zgonów obniżyła się po raz drugi z rzędu, do 68 przypadków.



Liczba osób przebywających z powodu Covid-19 w szpitalach przekroczyła 8 tys. i jest najwyższa od ponad pięciu miesięcy. Rośnie również liczba pacjentów podłączonych do respiratorów.



W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 50 tys. szczepień, a liczba osób w pełni zaszczepionych wzrosła o 15 tys. do 19.998,2 tys. (52,4 proc. populacji).