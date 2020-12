Koronawirus: Wielka Brytania przywraca trzystopniowy system restrykcji regionalnych

Za rządowym planem głosowało 291 posłów, przeciwko niemu było 78. Premierowi Borisowi Johnsonowi nie groziła porażka, bo wcześniej wstrzymanie się od głosu zapowiedziała opozycyjna Partia Pracy, tym niemiej fakt, że 56 posłów z Partii Konserwatywnej zagłosowało przeciwko własnemu rządowi, świadczy o rosnących rozdźwiękach w kwestii tego, w jaki sposób walczyć z epidemią. To oznacza największą dotychczas rebelię przeciw Johnsonowi.

Ich obiekcje budził zwłaszcza fakt, że znacznie więcej obszarów niż przed lockdownem znalazło się na drugim i trzecim poziomie restrykcji, a także, że same restrykcje na wszystkich poziomach zostały zaostrzone w stosunku do poprzedniej wersji. Na obszarach na poziomie trzecim mieszka 23,3 mln osób, czyli 41,5 proc. populacji Anglii, na poziomie drugim - 32 mln, czyli 57 proc., zaś na poziomie pierwszym - tylko 714 tys., czyli ok. 1,5 proc. populacji.

"Z zadowoleniem przyjmujemy wynik dzisiejszego głosowania, w którym poparto nasz plan na zimę, położono kres ogólnokrajowym restrykcjom i przywrócono w Anglii trzypoziomowy system restrykcji. To pomoże zabezpieczyć zyski osiągnięte w ciągu ostatniego miesiąca i utrzymać wirusa pod kontrolą. Będziemy kontynuować rozmowy z posłami, którzy wyrażali zaniepokojenie w ostatnich dniach" - oświadczył rzecznik rządu.

Jednak według źródeł stacji Sky News premier Johnson przed głosowaniem niemal błagał swoich posłów, by poparli rządowe stanowisko. W czasie wcześniejszej debaty Johnson mówił, że są przekonujące podstawy do tego, aby powrócić do systemu trzech poziomów restrykcji. Przyznał on zarazem, że rozumie poczucie niesprawiedliwości, jakie część osób odczuwa w związku z przypisaniem miejsca, w którym mieszkają, do danego poziomu restrykcji, i zasugerował, że w przyszłości rząd może obszary podzielić na mniejsze, tak aby lepiej odzwierciedlało to sytuację epidemiczną w konkretnych miejscach. Rewizja poziomów ma być dokonywana co dwa tygodnie. Zapowiedział też, że puby, w których nie jest serwowane jedzenie, dostaną w grudniu jednorazową pomoc w wysokości tysiąca funtów.