Koronawirus, zamknięte galerie i sieci handlowe pociągnęły za sobą w dół nawet PKP CARGO

Casualowy piątek: Przeżyjmy to jeszcze raz, czyli branża alkoholi w 2020 r.

Grupa PKP CARGO przez efekty związane z COVID-19 odnotowała spadek masy przewozowej w I kwartale 2020 r. o ok. 20 proc. r/r., a wstępne dane za kwiecień 2020 r. wskazują na pogłębianie się spadku masy do ponad 25 proc. r/r. Taki negatywny trend może utrzymać się w najbliższych miesiącach.

- Spadek zużycia energii elektrycznej w polskiej gospodarce w ostatnim czasie na poziomie ok. 10-12% spowodował, że elektrownie zmniejszyły zapotrzebowanie na węgiel z Polskiej Grupy Górniczej, co przełożyło się bezpośrednio na spadek przewozów surowców energetycznych – podała spółka.

PKP CARGO wskazuje też, że w marcu wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł do -1,9 z poziomu +0,1 w lutym. Występuje wysokie prawdopodobieństwo, że COVID-19 przyczyni się do pogłębienia opóźnień realizowanych inwestycji oraz przesunięcia w czasie nowych inwestycji publicznych i prywatnych, a tym samym do zmiany zapotrzebowania na przewozy kruszyw.

- Istotny wpływ na bieżący poziom przewozów miała również marcowa decyzja kluczowego klienta, tj. koncernu ArcelorMittal Poland, o odłożeniu w czasie ponownego uruchomienia wielkiego pieca w Krakowie, podyktowana głównie epidemią COVID-19. Część surowcowa krakowskiej huty została tymczasowo zatrzymana pod koniec listopada 2019 r. – podano.

- Ponadto, z powodu epidemii, działalność zawiesiło wiele przedsiębiorstw produkcyjnych, co wpłynęło na spadek importu komponentów oraz eksportu gotowych wyrobów. Zamknięcie sieci handlowych spowodowało wstrzymanie dostaw produktów z Chin drogą morską oraz lądową, zawieszona została też produkcja w branży automotive - czytamy w raporcie PKP CARGO.

- Powyższe czynniki spowodowały, że Grupa PKP CARGO odnotowała spadek masy przewozowej w samym I kwartale 2020 r. o ok. 20% r/r., a wstępne dane za kwiecień 2020 r. wskazują na pogłębianie się spadku masy do ponad 25% r/r. Jednocześnie Zarząd przewiduje, że taki negatywny trend może zostać podtrzymany w najbliższych miesiącach – podaje spółka.

I podkreśla, że zapewniając bezpieczeństwo pracownikom oraz stosując się do przepisów prawa i zaleceń uprawnionych organów władzy publicznej, Grupa podjęła niezbędne działania w sferze pracowniczej w celu przeciwdziałania epidemii. - Wdrożone zostały rozwiązania, polegające w szczególności na zatrudnianiu pracowników w formie zdalnej, uelastycznieniu czasu pracy oraz ograniczeniu do niezbędnego minimum bezpośrednich spotkań i podróży służbowych. Wdrożone rozwiązania miały istotny wpływ na zmiany w organizacji pracy i jej efektywność oraz spowodowały generowanie dodatkowych kosztów - podano.

- W związku z przewidywanym wpływem epidemii COVID-19 tj. spadkiem realizowanych przewozów przekładającym się na spadek przychodów oraz wzrost kosztów jednostkowych, Zarząd Spółki zamierza wnioskować o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia epidemii – podało PKP Cargo.