Kościński, MF: szczyt inflacji nastąpi w styczniu i lutym

Jak powiedział w piątek minister finansów Tadeusz Kościński, szczyt inflacji nastąpi w styczniu, lutym; potem CPI będzie się powoli obniżać. - Jeśli dojdzie jakiś nowy czynnik zwiększający inflację, mamy otwartą drogę, by kontynuować tarczę antyinflacyjną - mówił.

Autor: PAP

Data: 10-12-2021, 09:53

minister finansów Tadeusz Kościński; fot. PAP/EPA

W Programie Trzecim Polskiego Radia szef MF był pytany, czy rozważane jest wydłużenie tzw. tarczy antyinflacyjnej, czyli m.in. obniżki akcyzy na energię elektryczną i paliwa, jeśli inflacja nie spadnie.

Kiedy szczyt inflacji?

"Spodziewamy się, że szczyt inflacji nastąpi w styczniu, lutym, potem będzie powoli schodzić. Jak będzie jakiś inny czynnik, bo nie wiemy co się stanie na świecie czy w Polsce, jak będzie paliwo do inflacji dolewane, to mamy otwartą możliwość, by kontynuować kolejną tarczę" - zapowiedział Kościński.

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej sprzedawanej gospodarstwom domowym od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. oraz obniżkę stawki tego podatku dla innych odbiorców. Przewiduje także obniżkę stawek akcyzy na paliwa w okresie od 20 grudnia do 31 grudnia tego roku i od 1 stycznia do 31 maja 2022 r.

Posłowie uchwalili w czwartek także ustawę o dodatku osłonowym, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek osłonowy ma przysługiwać osobom, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób.