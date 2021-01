Kościński, MF: w IV kw. 2020 r. PKB był o ok. 3,3-2,9 proc. niższy niż rok wcześniej

Szacujemy, że w IV kw. 2020 r. PKB był o ok. 3,3-2,9 proc. niższy niż rok wcześniej - poinformował PAP szef resortu finansów Tadeusz Kościński. Zaznaczył, że to lepszy wynik niż w II kw. ub. r., co pokazuje, że nasza gospodarka dość dobrze adaptuje się do nowych warunków.