Kościński na EEC: Konsumpcja, inwestycje publiczne i eksport głównymi motorami wzrostu polskiej gospodarki

„Łańcuchy dostaw w tym i pewnie w przyszłym roku będą +popsute+, więc głównym motorem rozwoju naszej gospodarki przez następne dwa lata pewnie będzie musiała być konsumpcja prywatna. Polska to jedna z największych gospodarek w Europie, więc możemy sobie pozwolić, że będziemy wykorzystywali ten motor” – powiedział Kościński.



„Jeśli chcemy, żeby podatnicy w Polsce wydawali jak najwięcej pieniędzy to nie możemy wyciągać im z kieszeni pieniędzy. Dlatego też ciągle powtarzam, że nie ma planu, żeby zwiększać podatki. Mamy też znaczne programy społeczne - to kolejny powód, dlaczego utrzymujemy te programy, chcemy jak najwięcej pieniędzy wpompować do kieszeni potencjalnych konsumentów, żeby mogli te pieniądze wykorzystywać i wyciągać nas z recesji” – dodał.



Minister finansów ocenił, że do wzrostu polskiej gospodarki w najbliższym czasie mocno przyczynią się też inwestycje publiczne i eksport.



„Kolejny motor, który będzie nas pchał do przodu to inwestycje publiczne, bo pobudzenie inwestycji prywatnych będzie bardzo trudne. Dlatego tu jest rola dla państwa. Mam nadzieję, że lokalne inwestycje spowodują, że będzie więcej pracy” – powiedział Kościński.



„Trzeci motor, który będzie nam rozwijał gospodarkę, to eksport” – dodał.

