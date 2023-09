Kosiniak-Kamysz podkreślił na środowej konferencji prasowej w gospodarstwie Tomasza Jeziorskiego w Opatowie, że "dzisiaj sytuacja jest naprawdę trudna dla polskich rolników". "Ona jest trudna nie od tygodnia, dwóch, tylko od wielu miesięcy. Wyobraźcie sobie, że pracujecie kolejny miesiąc i nie wiecie czy dostaniecie jakąkolwiek wypłatę" - mówił.

Prezes PSL stwierdził, że "przez nieumiejętność poradzenia sobie z ASF-em, przez nieumiejętność poradzenia sobie i pomocy polskim rolnikom, rząd skazał ponad 130 tys. gospodarstw, szczególnie hodujących trzodę chlewną, na upadek, na zamknięcie, czasem na przebranżowienie".

- Ale to jest utrata możliwości produkcyjnych przez Polskę. Mamy najniższe pogłowie trzody chlewnej od 70 lat" - powiedział Kosiniak-Kamysz. "Jako PSL, jako Trzecia Droga, jesteśmy zdeterminowani odbudować pozycję polskiego rolnictwa. Od czego trzeba zacząć? Rozwiązać problem zboża, ale również innych produktów rolno-spożywczych, które trafiają do Polski, do Europy, z Ukrainy. Inne produkty to są np. otręby czy śruta, która już zalewa polski rynek, bo na to nie ma embarga. Inne produkty to są owoce miękkie, to jest miód - na to nie ma embarga.