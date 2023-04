Biznes i technologie

Kosiniak-Kamysz o dymisji ministra rolnictwa: to miara bezsilności i bezradności

Autor: PAP

Data: 05-04-2023, 13:27

Polska wieś dzisiaj nie ma gospodarza w postaci ministra rolnictwa; nie dlatego, że podał się on do dymisji, tylko dlatego, że rządzący nie mają pomysłu, jak ochronić wieś i rolnictwo - ocenił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dymisja Henryka Kowalczyka to miara "bezsilności i bezradności" - dodał.

Kosiniak-Kamysz o dymisji ministra rolnictwa: to miara bezsilności i bezradności /for. PAP