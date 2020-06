Kosiniak-Kamysz: zaprosiłem prezydenta Andrzeja Dudę do debaty o rolnictwie i polskiej wsi

Kosiniak-Kamysz zaznaczył w rozmowie z PAP, że oczekuje od ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy debaty na temat rolnictwa i rozwoju polskiej wsi. "Wysłałem we wtorek oficjalne zaproszenie do pana prezydenta" - poinformował. Jak dodał, debata miałby odbyć się w niedzielę w Białej Rawskiej w woj. łódzkim.

"Mam nadzieję, że prezydent przyjmie to zaproszenie, bo temat jest wart rozmowy i przedyskutowania, a wielu rodaków oczekuje poważnej rozmowy, poważnej, programowej debaty" - powiedział lider ludowców. "Ja odnoszę się bardzo dużo do spraw polski lokalnej, wsi i rolnictwa; pan prezydent też się do tych spraw odnosi. Mamy różne poglądy. Wiele rzeczy zostało niezrealizowanych, a obiecanych i chcę o tym rozmawiać" - wyjaśniał.

Rzecznik sztabu wyborczego prezydenta Adam Bielan w rozmowie z PAP oświadczył, że Andrzej Duda nie planuje debat jeden na jeden przed drugą turą wyborów.

"Na tematy dotyczące rolnictwa i rozwoju polskiej wsi będzie można dyskutować podczas debaty wszystkich kandydatów na prezydenta w telewizji publicznej. Mogę już potwierdzić, że prezydent Duda weźmie udział w debacie 17 czerwca. Jest pierwszym prezydentem w historii, który - już drugi raz - weźmie udział w debacie przed pierwszą turą wyborów" - powiedział Bielan.

Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że chce w debacie zwrócić uwagę na problemy wsi. Wskazywał, że jeszcze nie wszyscy rolnicy otrzymali wypłaty tzw. "suszowego" za ubiegły rok; zwrócił również uwagę, że wciąż dużym problemem dla hodowców trzody chlewnej jest likwidacja gospodarstw z powodu ASF. Zdaniem polityka, w Polsce powinien powstać holding spożywczy; konieczne jest także ustalenie cen gwarantowanych za produkty rolnicze.

Lider ludowców zaznaczył, że jest zwolennikiem odblokowania handlu ze Wschodem. "Nie może być tak, że rosyjski węgiel sprowadzamy do Polski, a polskie jabłka nie jadą na Wschód" - ocenił. Zapowiedział, że chce zapytać prezydenta Dudę o zapowiadane wyrównanie dopłat dla polskich rolników oraz o negocjację ws. unijnego budżetu.

Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w dalszym czasie planuje zaprosić do debaty także kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. "Najlepiej, abyśmy sprawdzali się w debatach" - stwierdził.