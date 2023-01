Popularność tematyki kosmosu daje wiele możliwości dla branży spożywczej. Oznacza m.in. nowe kosmiczne technologie, zaspokajanie szczególnych potrzeb żywnościowe ludzi w kosmosie czy innowacje na Ziemi z wykorzystaniem odkryć i znalezisk z kosmicznych wypraw - wynika z raportu firmy Mintel.

Kosmos to ważny trend na rynku żywności; fot. unsplash.com

Mintel ogłosił cztery kluczowe trendy, które będą kształtować globalny rynek żywności, napojów i gastronomii w roku 2023 oraz w perspektywie pięciu i więcej lat.

Czytaj: Żywność na niepewne czasy. Mintel ogłasza 4 globalne trendy

Jednym z nich jest "Kosmiczne Ukojenie".

Kosmiczne technologie w produkcji żywności

Nieskażony działaniem człowieka, a jednocześnie szczelnie otaczający nas niczym gwiezdny koc – w kolejnych latach kosmos zagości na dobre w naszym sercu. Kosmos będzie symbolem nadziei pośród coraz częściej pojawiających się kryzysów na Ziemi. Nowy wyścig kosmiczny sprawi, że kosmos zacznie być postrzegany jako symbol międzynarodowej współpracy. Zainspirowani amerykańskimi i chińskimi misjami kosmicznymi ludzie na nowo zapragną poznać kosmos bliżej.

Coraz rzadziej będziemy postrzegać kosmos jako coś odległego i niedostępnego; zamiast tego kosmos stanie się celem odkryć i przestrzenią dla cudów techniki. Dla branży żywności i napojów oznacza to, że nowe kosmiczne technologie (np. oczyszczanie wody) będą przenikać do prywatnego sektora, zaczną też zaspokajać szczególne potrzeby żywnościowe ludzi w kosmosie, w tym astronautów na misjach badawczych i kosmicznych turystów, a także pozwolą stworzyć innowacje na Ziemi z wykorzystaniem odkryć i znalezisk z kosmicznych wypraw, takich jak minerały księżycowe czy technologie przygotowywania posiłków w warunkach zerowej grawitacji.

Kosmos w marketingu

Kosmos był od zawsze popularnym tematem w marketingu. Zwykle jednak kosmiczne motywy pojawiały się przelotnie w edycjach limitowanych i brandingu w stylu science

fiction – gwiazdy, kosmici i statki kosmiczne pozwalają niewątpliwie stworzyć natychmiast rozpoznawalne i przyjazne dla dzieci wzornictwo.

W najbliższych latach kosmos stanie się bardziej namacalny, wychodząc poza mityczne i magiczne smaki i kolory, które trafiają do konsumentów szukających odskoczni od ziemskiej rzeczywistości. Kosmos był na przykład inspiracją dla Starlight – pierwszej innowacji smakowej w ramach linii Creations firmy Coca-Cola.

W czasie, gdy Ziemia cierpi z powodu różnych kryzysów, konsumenci (zwłaszcza młodzi) potraktują gwiazdy nad naszymi głowami jako wymarzoną destynację, obsadzając kosmos w roli symbolu nadziei, globalnej współpracy i wszystkiego, co dobre. Wciąż nieodkryta nowość kosmosu ma szczególny urok dla pokolenia Z, które straciło złudzenia wobec świata w jego obecnym kształcie.

Kosmiczne technologie w produkcji żywności

Kosmos może być intrygującym źródłem inspiracji, przy czym innowacje będą

również napędzane przez technologie kosmiczne i coraz większy podziw,

jakim konsumenci będą otaczać kosmos.

Pizza z dodatkiem chorizo sieci Papa John’s to podobno pierwsza pizza na świecie

inspirowana kosmosem. Marka powołuje się na autorytet dr. Chrisa Welcha, byłego wiceprzewodniczącego Międzynarodowej Federacji Astronautycznej (IAF), według

którego chorizo i kosmos mają ze sobą wiele wspólnego.

Firma Starburst zaprosiła użytkowników TikToka do nadsyłania pytań, które zostaną

wysłane w kosmos. Najciekawsze pytania zostaną przesłane za pomocą technologii SpaceSpeak, która pozwala na transmisję wiadomości w najdalsze zakątki kosmosu. Na TikToku hasztag #beamitupstarburst ma już ponad 60 milionów odsłon.

Kosmiczne inspiracje dla marek z branży żywności i napojów

Inwestycje w technologie kosmiczne, które do roku 2025 pochłoną miliardy dolarów, na dobre wpłyną na podejście konsumentów w miarę ogłaszania coraz większej liczby kosmicznych odkryć. W tym nowym wyścigu misje kosmiczne będą królowały w nagłówkach wiadomości i w tematach rozmów. Pojawią się nowe technologie, pozwalające m.in. na zwiększenie efektywności upraw czy uzyskiwania białka w proszku, poszerzając spektrum kosmicznych inspiracji dla marek z branży żywności i napojów.

Na przykładzie metawersum widać, że dzięki odpowiedniemu marketingowi postęp technologiczny może stać się dla konsumenta czymś, z czym może się on identyfikować. Rosnąca armia „kosmicznych influencerów”, takich jak australijska astrofizyczka i tiktokerka Kirsten Banks, może być wykorzystana do zwiększenia

wiarygodności marek.

Żywność dla astronautów

Astronauci potrzebują rozwiązań żywieniowych, które umożliwią im wieloletnie misje w dalekie przestrzenie kosmiczne. Jednocześnie przełomowe wynalazki w tej

dziedzinie mogą być z powodzeniem wykorzystane na Ziemi.

We wrześniu 2022 producent szampanów G.H. Mumm zaprezentował pierwszy szampan przystosowany do picia podczas lotów kosmicznych; „kosmiczny” szampan ma formę piany. Opracowywanie produktu zajęło kilka lat, ponieważ napój musiał spełnić zarówno wymogi agencji organizującej loty w kosmos, jak i kryteria francuskiego systemu apelacyjnego (AOC – Appellation d’Origine Controlée), który

przypisuje produkt do jego geograficznego pochodzenia.

Ziemia cierpi na brak wody pitnej. NASA niedawno udoskonaliła technologię

odzyskiwania wody z moczu, która jest stosowana na Międzynarodowej Stacji

Kosmicznej. Recykling wody w kosmosie może być zastosowany również na Ziemi w tych regionach, które są szczególnie narażone na susze.

Niekruszący się chleb zapakowany w przepuszczalny plastik i chrupiąca przekąska z liofilizowanych mikroalg to tylko niektórzy finaliści konkursu Deep Space Food Challenge zorganizowanego przez NASA. Przydatne kosmiczne innowacje mogą być udostępnione także konsumentom na Ziemi, jak choćby Tang – mieszanka do picia opracowana przez amerykańską firmę General Foods Corporation w 1957 r. i wykorzystywana przez NASA od lat 60. ubiegłego wieku jako posiłek dla załóg lotów kosmicznych.