Nowy dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie Piotr Sołtysiński pracę na tym stanowisku zaczął, jak sam powiedział w poniedziałek, od poprawy komunikacji w placówce na linii kierownicy i ordynatorzy. Zaznaczył, że zarząd szpitala pracuje nad ponownym uruchomieniem neurologii i naczyniówki.

62-letni Piotr Sołtysiński, menager, nie lekarz, jednogłośnie zyskał rekomendację komisji konkursowej, która wybrała go spośród pięciu kandydatów na dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie (Zachodniopomorskie). 29 sierpnia ten dotychczasowy szef uznanego ośrodka leczenia poparzeń w Polsce, jakim jest szpital Medicam w Gryficach, objął stanowisko w koszalińskiej placówce, której organem prowadzącym również jest Urząd Marszałkowski. Poprzedni wieloletni dyrektor szpitala, Andrzej Kondaszewski, przeszedł na emeryturę.

W poniedziałek, na pierwszej konferencji prasowej, Sołtysiński mówił, że decyzję o rozpoczęciu pracy w Koszalinie podjął ze względów zarówno prywatnych, w tym bliskość instytucji kultury, jak i zawodowych. Sześcioletni kontrakt pozwoli mu popracować trochę dłużej, niż do emerytury, a poza tym trudna sytuacja koszalińskiego szpitala - finansowa i kadrowa - to wyzwanie.

Sołtysiński zaznaczył, że pracę w koszalińskim szpitalu rozpoczął od poprawy komunikacji między kierownictwem i z ordynatorami. Już wprowadził regularne spotkania i zamierza uruchomić komórkę analiz i planowania, której tu nie było.

Przekazał, że zarząd szpitala pracuje nad rozwiązaniem problemów dotyczących ponownego uruchomienia neurologii i oddziału chirurgii naczyniowej. Szczegóły w tym zakresie oraz zamkniętej dermatologii przekazał zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Rajmund Rajewski.

"Mamy zamknięte trzy oddziały, pracujemy, by w najbliższych miesiącach uruchomić dwa" - zapowiedział Rajewski. Wskazał, że trwają rozmowy z kilkoma lekarzami o zatrudnieniu w oddziale neurologii (zawieszony od 15 maja - PAP), którego realne uruchomienie możliwe będzie od listopada. Rozmowy prowadzone są także ze specjalistami w kwestii pracy w oddziale chirurgii naczyniowej, który zamknięty został podczas pandemii.

"Jeśli chodzi o oddział dermatologii, to bardzo trudna sytuacja, ponieważ w tej chwili nie ma chętnych lekarzy, którzy podjęliby się pracy w oddziale. Natomiast chcemy zwiększyć ilość lekarzy w poradniach dermatologicznych i maksymalnie, to co będzie można, w trybie ambulatoryjnym wdrożyć" - przekazał Rajewski.

Dodał, że w szpitalu trwają prace modernizacyjne na kardiologii. Tam zainstalowano nowy angiograf, który ma być uruchomiony w ciągu dwóch-trzech tygodni. Prowadzone są także prace instalacyjne przy nowym aparacie do ablacji. "Myślę, że w ciągu miesiąca uda się go uruchomić" - ocenił. Natomiast remont onkologii ma zakończyć się w grudniu.

Sołtysiński przekazał, że w kwestii ustawowych wynagrodzeń dla pielęgniarek, które w koszalińskim szpitalu nie były terminowo wypłacane, podjęto prób" rozwiązania problemu. "W tej chwili trwają negocjacje z pielęgniarkami. Zaproponowano im rozwiązania finansowe, by załagodzić sytuację" - wskazał.

Jednocześnie przyznał, że w ubiegłym roku, gdy pojawił się problem, dyrektorzy marszałkowskich szpitali spotykali się, by przeanalizować, czy im wystarczy środków na wypłaty. "Gdy w Koszalinie okazało się, że nie starczy, podjęto decyzję o niewpłacaniu tych środków. Dla mnie ta decyzja była niedobra, niesłuszna, zła" - ocenił nowy dyrektor szpitala, który z przedstawicielkami związku pielęgniarek ma spotkać się 15 września.