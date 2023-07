Biznes i technologie

Koszalin: Otwarto nowy most w al. Monte Cassino

Autor: PAP

Data: 10-07-2023, 20:27

W poniedziałek został otwarty nowo wybudowany most w al. Monte Cassino w Koszalinie. O godz. 20 wznowiono ruch na obiekcie, na co kierowcy i piesi czekali ponad trzy lata. Korki w tej części Koszalina przechodzą do historii – podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.