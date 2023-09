Miasto Koszalin zawarło w piątek umowę na uzbrojenie terenów inwestycyjnych z firmą Budimex, która ma zrealizować zadanie za blisko 79 mln zł. Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker wskazał, że rząd dofinansował tę inwestycję.

"Dziś podpisujemy umowę na (...) największą inwestycję miejską w ostatnich kilkudziesięciu latach. Projekt wart niemal 80 mln zł" - mówił w piątek prezydent Koszalina Piotr Jedliński.

W ramach inwestycji, która swym zasięgiem obejmie uzbrojenie ok. 41 ha terenu inwestycyjnego, powstaną m.in. dwa zbiorniki retencyjne, ścieżki rowerowe, oświetlenie, pełne uzbrojenie w media komunalne. "Zakres jest bardzo duży" - podsumował Jedliński.

Obecny na podpisaniu umowy wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poseł PiS Paweł Szefernaker wyraził nadzieję, że "ta inwestycja spowoduje, że inwestorzy z całej Polski, z Europy będą chcieli przyjechać do Koszalina i tutaj realizować inwestycje.

Wskazał, że w rejonie Koszalina (Zachodniopomorskie) będą się krzyżować dwie ważne drogi ekspresowe - S11 i S6, i gdy zostaną w całości oddane do użytku, nowe miejsca inwestycyjne "już tu będą".

Zarówno wiceszef MSWiA, jak i prezydent Koszalina, podkreślali, że inwestycja jest realizowana dzięki środkom z Polskiego Ładu, z Funduszu Inwestycji Strategicznych związanych z uzbrojeniem trenów przemysłowych. 98 proc. kosztów pokryje rządowe dofinansowanie, a wkład własny miasta to 2 proc. Jedliński zaznaczył, że promesa dofinansowania rządowego zakładała pomoc w kwocie 100 mln zł, ale ostatecznie po przetargu i wyborze oferty firmy Budimex okazało się, że koszt zadania ma się zamknąć kwotą blisko 79 mln zł. Dodał, że w tej sytuacji ma pewność, że realizacja jest w pełni zabezpieczona finansowo.

Inwestycja, którą Budimex zobowiązał się zrealizować w ciągu 26 miesięcy, podzielona została na trzy etapy i obejmie trzy odcinki dróg. "Przede wszystkim przedłużenie ul. Szczecińskiej do węzła z S11. Przewężenie zostanie przebudowane i powstaną dwie nitki po dwa pasy ruchu w każda stronę aż do samego węzła" - wskazał prezydent Jedliński.

W drugim etapie połączona zostanie ul. Szczecińska z ul. BOWiD, co wiąże się także z budową wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 402 Koszalin-Goleniów. Dojdzie do wyprowadzenia ruchu z ul. Szczecińskiej na teren "starej" Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie działają firmy spedycyjne, produkcyjne, ale także do połączenia komunikacyjnego z nową strefą i uzbrojenia nowych terenów. Trzeci etap zakłada budowę dróg na terenie nowej strefy wraz z dodatkowym rondem na ul. Wołyńskiej.

Reprezentujący firmę Budimex Łukasz Janowski zapewnił, że firma jest przygotowana do realizacji inwestycji, a termin wykonania zadania jest dla niej "świętością".

W "starej" strefie ekonomicznej w Koszalinie kończy się miejsce dla inwestorów. Do sprzedaży pozostała, jak przekazał Jedliński, tylko jedna działka o powierzchni 1 ha. Wydano tam 52 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.