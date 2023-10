W Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie zmodernizowane zostały pomieszczenia Pracowni Hemodynamiki na Oddziale Kardiologii. Wyposażono ją także w nowy kardioangiograf. Inwestycję wartą 4,2 mln zł dofinansował Urząd Marszałkowski z funduszy unijnych.

Prace modernizacyjne, jak podał szpital w komunikacie prasowym, dotyczyły poprawy stanu technicznego i infrastruktury istniejących pomieszczeń w ramach działającego gabinetu diagnostyki i leczenia zaburzeń hemodynamicznych. Zakupiono także kardioangiograf.

"Nowe urządzenie poprawi komfort pracy, ale da też bezpieczeństwo naszym pacjentom, którzy są u nas leczeni" - podkreślił, cytowany w komunikacie, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie lek. med. Rajmund Rajewski.

Koordynator Oddziału Kardiologii dr n. med. Elżbieta Zinka przekazała, że stary kardioangiograf, będący na wyposażeniu pracowni od 13 lat, będzie nadal wykorzystywany do wykonywania zabiegów na naczyniach obwodowych.

Na realizację inwestycji szpital uzyskał ponad 4 mln zł unijnego dofinansowania za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Umowę podpisano w grudniu 2022 r.

Zarówno wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj, jak i przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, senator Stanisław Gawłowski, cytowani w komunikacie, zaznaczyli, że pieniądze pochodziły z dodatkowej covidowej puli 70 mln zł, którą Komisja Europejska przekazała na tego typu zadania w Zachodniopomorskiem.

"Z tej puli 17 mln zł trafiło do Koszalina - do tego szpitala. I z tego ponad 4 mln zł właśnie na Pracownię Hemodynamiki, a około 13 mln - na modernizację Oddziału Onkologii" - wskazał Sobieraj, jako dowód na to, że samorząd województwa "nieprzerwanie inwestuje w rozwój Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie".

W Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie na Oddziale Kardiologii rocznie średnio leczonych jest ok. 3700 pacjentów. Przy wykorzystaniu kardioangiografu wykonywane są następujące zabiegi: koronarografia - 1700, angioplastyka wieńcowa - 1000, w tym w ostrych zawałach serca ok. 860, ablacje - 250, wszczepianie rozruszników serca - 440.

Od stycznia do końca sierpnia 2023 r. na Oddziale Kardiologii leczonych było prawie 2300 osób. Dodatkowo, w warunkach ambulatoryjnych, przyjęto nieco ponad 3300 osób, w tym niemal 1600 pacjentów w Poradni Zaburzeń Rytmu Serca oraz ponad 1700 pacjentów w Pracowni Kontroli Rozruszników Serca. W tym czasie zrealizowano aż 975 koronarografii. To, jak podał szpital, niemal tyle, co dotąd średnio w całym roku. Wykonano także 530 zabiegów angioplastyki wieńcowej i 388 w ostrych zawałach.

Do kwietnia br. w szpitalu wojewódzkim wykonano 90 ablacji. Po tym terminie, o czym poinformowała placówka, konieczne było wstrzymanie zabiegów ze względu na awarię sprzętu. Obecnie Szpital zyskał już nowe urządzenie, które trafi do Pracowni Elektrofizjologii. Ta zostanie uruchomiona w listopadzie. Ponadto, do końca sierpnia zastosowano u pacjentów ponad 300 urządzeń wszczepialnych, w tym 228 stymulatorów.