Koszty energii w przemyśle spożywczym – rynek mocy, DSR, optymalizacja

- Kolejne podwyżki cen energii - a takie mieliśmy w tamtym roku i rok wcześniej – powodują faktyczne obniżenie efektywności finansowej przedsiębiorstw, szczególnie w warunkach, w których część firm bardzo poważnie ucierpiała z powodu COVID-19 i raczej próbuje odrobić straty, a nie zastanawiać się, jakie kolejne koszty dostaną w prezencie – tłumaczył Andrzej Gantner, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Przypomniał, że bardzo znamienny był 2015 rok, kiedy firmy dostały nakazy wyłączenia swojej produkcji z godziny na godzinę. – Każdy, kto zajmuje się produkcją żywności wie, że jest to niemożliwe, szczególnie w firmach, które posiadają instalacje chłodnicze, instalacje do obróbki termicznej czy w zakładach, które muszą obsłużyć np. dostawy żywca – mówił.

– Część z tych firm ma do tej pory sprawy z Urzędem Regulacji Energetyki (URE) i jest zmuszona płacić kary za 2015 rok, mimo że większość organizacji reprezentujących przetwórców pisała wtedy do prezesa URE tłumacząc, że przemysł spożywczy jest strategicznym sektorem, jeśli chodzi o zaopatrzenie ludności w żywność, że nie można go wyłączyć w ten sposób, że karygodnym jest żądanie od firm spożywczych wyłączenia natychmiast linii produkcyjnych, ponieważ powoduje to zagrożenie dla środowiska, zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i również bardzo poważne straty żywności – tłumaczył.

– Niestety od tamtego czasu nic w tej sprawie nie zostało zrobione - podsumował Andrzej Gantner.

Programy DSR

- Jednym z elementów, które mogą pozwolić producentom żywności na złagodzenie kosztów związanych z prowadzeniem rynku mocy jest udział w programach DSR (Demand Side Response, tj. redukcja popytu na żądanie - przyp. red.) - mówił Jacek Misiejuk, dyrektor zarządzający Enel X Polska.

- Jako Enel X jesteśmy światowym liderem tego rodzaju rozwiązań polegających na wykorzystywaniu elastyczności odbiorców w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Celem wprowadzenia rynku mocy miało być to żeby nie powtórzyła się sytuacja z roku 2015, kiedy zabrakło mocy. Wiemy jak wrażliwy na braki zasilania jest przemysł spożywczy i jak duże straty mogłoby przynieść niespodziewane ogłoszenie stopni zasilania czy tzw. blackout. Z drugiej strony rośnie ilość źródeł odnawialnych, co powoduje, że zaczynają one konkurować cenami ze źródłami konwencjonalnymi - mówi.