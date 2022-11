W przypadku dzierżawy Top Farms chodzi o blisko 10 tysięcy hektarów gruntów, które w 1997 r. firma wydzierżawiła od Skarbu Państwa w powiecie głubczyckim. Umowa została zawarta z terminem do końca 2023 r. Spółka nie dokonała ustawowych, obowiązkowych wyłączeń 30 proc. gruntów, więc na mocy ustawy umowa dzierżawy wkrótce wygaśnie.

Jak podkreśla wicepremier Henryk Kowalczyk nadal jest sporo spółek, które nie wyłączyły obowiązkowych 30 proc. gruntów.

Czy dużo jest takich podmiotów, które nie dokonały obowiązkowych wyłączeń ziemi? - Robimy inwentaryzację, myślę, że to jest ok. 200 - powiedział Kowalczyk.

Jak już wcześniej informowaliśmy na łamach farmer.pl, najwięcej takich umów dzierżawy wygaśnie od 2023 do 2026 roku.

- Przy dużych areałach i tam gdzie są budynki gospodarcze i tam, gdzie jest prowadzona hodowla, to myślę, że powinien być to system łączony. Te elementy zorganizowanej części gospodarstwa, z budynkami, inwentarzem można podłączyć choćby do kombinatu Kietrz czy innego gospodarstwa rolnego ale z własnością Skarbu Państwa. Ziemia, która nie jest konieczna do tego, powinna zostać wydzierżawiona rolnikom. Do każdego gospodarstwa będzie się podchodzić indywidualnie i myślę, że będziemy to robić w konsultacji ze środowiskiem rolniczym. Na pewno będzie to taki łączony system

– mówił w rozmowie wicepremier Henryk Kowalczyk.