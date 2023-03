Rozmowy przy "okrągłym stole" będą dotyczyć pomocy dla producentów zbóż, działań uszczelniających granicę i intensyfikacji eksportu - poinformował wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk we wtorek w TV Republika. Liczę, że będą rzeczowe - dodał.

"Mam nadzieję, że rozmowy przy okrągłym stole będą rzeczowe i (...) że wypracujemy rozwiązania" - mówił Kowalczyk w TV Republika. Jak dodał, na pewno konieczne jest wzmożenie eksportu i skupu zbóż, tak by do żniw można było opróżnić znaczącą cześć magazynów.

Rozmowy "okrągłego stołu" zaplanowane są na środę. W spotkaniu tym mają uczestniczyć przedstawiciele wszystkich organizacji rolniczych, które działają na polskim rynku, jak również poszczególnych branż: producentów zbóż i hodowców - ale też firm, które handlują zbożem lub zajmują się jego przetwórstwem.

Szef MRiRW zaznaczył, że program pomocy dla producentów kukurydzy i pszenicy przyjęty został przez Radę Ministrów kilka tygodni temu. Na ten cel rząd chce przeznaczyć 600 mln zł. W poniedziałek Komisja Europejska zatwierdziła ten program pomocy.

Minister zapytany, czy pomoc w wysokości 250 zł/t będzie wystarczająca, wyjaśnił, że kwota ta była projektowana 6-7 tygodni temu, gdy różnice cenowe nie przekraczały 200 zł do tony między cenami tuż po żniwach a obecnymi. Przyznał, że w międzyczasie cena na giełdach światowych spadła. "Zgadzam się, że nie jest to już pełna rekompensata tej różnicy cenowej" - powiedział Kowalczyk.

Jak mówił, dylemat polega na tym, że nie można nowelizować rozporządzenia, bo trzeba by ponownie wystąpić do KE o zgodę. Ocenił, że lepiej zatem wykorzystać to, co jest w tej chwili, i konstruować następny pakiet wsparcia. Podkreślił przy tym, że każda pomoc musi być dokładnie uzasadniona.

"Przygotowujemy następne programy, jeden z nich to dopłata do transportu dla firm, które przewozi zboże do portów" - poinformował minister rolnictwa. Kolejna pomoc będzie możliwa po uruchomieniu rezerwy kryzysowej KE, ma to być kwota 29,6 mln euro. Trwają dyskusje o następnej transzy, może to być podobna wielkość wsparcia. Do tego Polska będzie mogła podwoić te kwoty z własnych środków, co razem tworzy pulę ok. 500 mln zł - wyjaśnił.

Kowalczyk przyznał, że import zbóż z Ukrainy w ubiegłym roku wzrósł wielokrotnie, ale także wzrósł eksport. W rejonach przygranicznych występuje mimo to nadmiar ziarna. Na to nałożył się problem spadku cen na rynkach światowych. Jeszcze w żniwa i na jesieni zboże było po "przyzwoitych cenach", teraz są ono niższe i trudno jest handlować ziarnem, które kupiło się drożej, a sprzedawać je taniej; to hamuje eksport. "Eksport planujemy z wykorzystaniem różnych możliwych metod, łącznie z zastosowaniem pomocy humanitarnej" - poinformował.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że ceny zbóż w Polsce są kształtowane przez ceny ziarna na giełdach światowych, a nie przez import z Ukrainy. "Zadaniem jest, by ceny w Polsce nie odbiegały od tych na giełdzie Matif" - stwierdził szef MRiRW.

Pytany o uszczelnienie granicy, wicepremier wyjaśnił, że system plombowania transportu zboża już funkcjonuje od wielu tygodni, ale nie do końca spełnia oczekiwania, bo dotyczy przewozów tranzytowych; tymczasem wiele firm deklaruje, że sprowadza zboże z Ukrainy na rynek wewnętrzy UE. Wzmocnione zostały też kontrole fitosanitarne na granicach - dodał.