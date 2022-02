Kowalczyk: Nie zamkniemy granic dla importu żywności

Zamykać granic nie zamierzamy, bo Polska i tak jest ogromnym eksporterem żywności netto w stosunku do importu - mówił minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podczas konferencji podsumowującej 100 dni swej pracy w resorcie.

Henryk Kowalczyk odpowiadał na zarzuty AgroUnii m.in. o niekontrolowany import żywności. fot. PAP/Wojciech Olkuśnik

Kowalczyk o dopłatach do nawozów

"Jeśli chodzi o nawozy, to bez względu na rodzaje protestów, nie możemy w sposób skuteczny pomóc rolnikom, poprzez dopłaty, ze względu na brak zgody KE. Każda niedozwolona forma pomocy publicznej dla rolników, źle by się dla rolników skończyła. Starania czynimy, ale wszystko jest w rękach KE. Jeśli ta zgoda nastąpi, my jesteśmy gotowi z wprowadzeniem natychmiastowych dopłat" - zapewnił Kowalczyk.

"Jesteśmy w stałym kontakcie z fabrykami nawozów, szczególnie azotowych. Te fabryki umożliwiają (...) sprzedaż bezpośrednią poprzez swoją spółkę dystrybucyjną, stąd też ceny nawozów są na poziomie minimalnym, takim, który pokrywa tylko koszty produkcji zakładów nawozowych" - zaznaczył minister.

Polska nie zamknie granic dla importu żywności

Odnosząc się do zarzutów rolników ws. niekontrolowanego napływu żywności, stwierdził, że "nie jest on niekontrolowany". Jak mówił, Polska jest członkiem UE co oznacza, że rynek europejski jest otwarty dla naszych produktów zaś polski dla produktów unijnych. Podkreślił, że nasz kraj ma dużą nadwyżkę w handlu produktami rolno-spożywczymi, co oznacza, że polscy rolnicy korzystają z tej sytuacji.

"W tym roku, ten polski eksport może osiągnąć blisko 40 mld euro. To jest ogromna kwota i trudno sobie wyobrazić, by polscy rolnicy bez tego eksportu mogli należycie funkcjonować" - powiedział. Dodał, że import też jest, ale wszystkie przypadki np. importu produktów źle oznakowanych jest kontrolowany.

"Zamykać granic nie zamierzamy, bo Polska i tak jest ogromnym eksporterem netto w stosunku do importu" - zaznaczył szef resortu rolnictwa.

Kowalczyk o ubezpieczeniach upraw i zwierząt

Kowalczyk poinformował, że trwają prace nad nową formą ubezpieczeń upraw i zwierząt. Fundusz Składkowy wykupił 100 proc. udziałów w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych i utworzy AGROTUW-u. Obecnie przygotowywana jest ofertą ubezpieczeniowa, ubezpieczenie ma być kompleksowe tj. także od ryzyka suszy. Budżet opłaci 2/3 składki do ubezpieczenia, pieniądze na to są, w budżecie zapisano na ten cel 1,5 mld zł - podkreślił.

Za jedno z ważniejszych zadań, minister uznał walkę z afrykańskim pomorem świń. Poinformował, że ponad 90 proc. gospodarstw ma plany bioasekuracji i być może dlatego od 17 grudnia nie ma żadnego nowego ogniska ASF u świń. Zauważył jednak, że wirus istnieje, bo wykrywane są nowe przypadki tej choroby u dzików.

POcenił, że realną pomocą dla hodowców świń jest podniesienie stawki odszkodowań za zaprzestanie produkcji trzody na wskutek wystąpienia ASF, jak również ze względu na bardzo niskie ceny skupu żywca w Polsce, ale także w UE, dopłaty do hodowli loch i prosiąt.

Sto dni Henryka Kowalczyka w MRiRW

Kowalczyk wskazał, że już w tym roku dopłaty bezpośrednie wyniosą 102 proc. średniej unijnej dla gospodarstw do 30 ha, a od przyszłego roku - dla gospodarstw do 50 ha.

Zaznaczył, że Polska jako jedna z pierwszych wysłała do KE Krajowy Plan Strategiczny na lata 2023-2027, który będzie wdrażał nową wspólna politykę rolną. Przypomniał, że Polska ma na ten cel 25 mld euro, w tym 17 mld euro zostanie na płatności bezpośrednie.

W okresie tych 100 dni Rada Ministrów przyjęła 4 projekty ustaw rolnych, 9 projektów rozporządzeń, a Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał 36 rozporządzeń - poinformował.

"Te 100 dni było czasem bardzo pracowitym, ale myślę, że nie został ten czas zmarnowany+ podsumował konferencje Kowalczyk.