Kowalczyk o wniosku o swoje odwołanie: to będzie dobra okazja do wyjaśnienia pewnych rzeczy

Autor: PAP

Data: 22-03-2023, 14:31

Myślę, że wniosek o odwołanie mnie z funkcji ministra rolnictwa, to będzie dobra okazja do wyjaśnienia pewnych rzeczy. Jeśli opozycja chce mnie rozliczać z tego, że z Ukrainy przyjeżdża zboże, to jestem otwarty na debatę. – powiedział wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Henryk Kowalczyk /fot. PAP