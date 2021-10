Kowalczyk: Polski Ład to nic strasznego

Polski Ład to znaczące obniżenie podatków dla ponad 90 procent obywateli Polski, więc spodziewałem się, że wszyscy to poprą - ocenił przewodniczący sejmowej komisji finansów Henryk Kowalczyk (PiS).

Autor: PAP

Data: 02-10-2021, 08:24

Henryk Kowalczyk: Ci, którzy poparli Polski Ład przekonali się, że nie jest to nic strasznego. fot. PAP/Mateusz Marek

Polski Ład przegłosowany

W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustaw podatkowych, które wdrażają rozwiązania zapisane w Polskim Ładzie. Za głosowało 235 posłów, 217 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Henryk Kowalczyk pytany po głosowaniu przez dziennikarzy w Sejmie o Polski Ład podkreślił, że "to znaczące obniżenie podatków dla ponad 90 procent obywateli Polski". "Spodziewałem się więc, że wszyscy poprą Polski Ład. Chyba tylko czysta gra polityczna nie pozwoliła im na to" - ocenił poseł PiS.

"Ci, którzy poparli, to jednak przekonali się, że nie jest to nic strasznego, tylko znaczące obniżenie podatków, szczególnie dla tych, co najmniej zarabiają - ta kwota wolna od podatku tu właściwie działa najbardziej widocznie" - stwierdził Kowalczyk.

Polski Ład nie taki straszny?

Pytany, jak odnosi się do zarzutów, że od 1 stycznia 2022 roku może być problem, bo firmy nie są przygotowane na zmiany w tak szybkim tempie odparł: "Ustawa jest uchwalona, poprawek pewnie będzie niewiele, więc już się mogą przygotowywać". "Tak naprawdę zmian nie jest aż tak dużo: przesunięcie kwoty wolnej od podatku, składka zdrowotna również była, więc zmienia się tylko parametry w różnych miejscach, więc nie jest to tak straszne jak niektórzy myślą" - dodał poseł.

Na uwagę, że Senat wykorzysta cały przynależny mu czas, aby pracować nad ustawą, Kowalczyk odpowiedział, że tego się spodziewano. "Dlatego tempo prac nad tą ustawą w Sejmie było duże, bo liczyliśmy te wszystkie dni, które mamy do końca listopada, czyli i pełny termin do wykorzystania przez Senat, ale i też odpowiednia ilość dni dla prezydenta, żeby tę ustawę podpisał. A przecież wiadomo, że trzeba, aby ta ustawa była opublikowana przed końcem listopada" - zauważył Kowalczyk.

Polski Ład - zmiany podatkowe

Także poseł PiS Marek Suski był pytany przez dziennikarzy w Sejmie o większość sejmową dla Polskiego Ładu. "Bardzo się cieszymy, że (ustawa) została przyjęta. Znaleźliśmy większość w Sejmie. Niektórzy twierdzili, że jej nie ma, ale jak widać jest" - ocenił. Jak dodał, jego ugrupowanie było spokojne o większość.

Sejm w piątek uchwalił zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, Nowela wprowadza rozwiązania podatkowe, zapisane w Polskim Ładzie. Wśród zmian jest m.in. podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, a także podwyżka pierwszego progu podatkowego, do którego obowiązuje stawka 17 proc., a powyżej którego stawka rośnie do 32 proc. Obecnie ten próg wynosi 85 tys. zł, od przyszłego roku ma być to 120 tys. zł.

Ponadto zmienią się zasady odliczania składki zdrowotnej - wynosi ona obecnie 9 proc. dochodu, ale 7,75-proc. część składki podlega odliczeniu od podatku. Uchwalona w piątek nowela to odliczenie likwiduje.