Kowalczyk: polski plan strategiczny zapewni rolnikom godziwe warunki życia

Rolnicy zobaczyli, że Krajowy Plan Strategiczny i Wspólna Polityka Rolna nie jest taka straszna, jak ją niektórzy przedstawiają - powiedział w czwartek wicepremier Henryk Kowalczyk po posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa. Jego zdaniem, polski plan strategiczny zapewni rolnikom godziwe warunki życia.

Autor: PAP

Data: 10-02-2022, 16:33

Kowalczyk: rolnicy zobaczyli, że plan strategiczny i wspólna polityka rolna nie jest taka straszna / fot. PAP/Leszek Szymański

Sejmowa komisja zajęła się w czwartek informacją na temat Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W początkowej fazie posiedzenia uczestniczył premier Morawiecki. Zapowiedział, że chce wprowadzić możliwość dopłat do zakupu nawozów, zaapelował do Komisji Europejskiej, by jak najszybciej udzieliła na to zgody polskiemu rządowi.

Po zakończeniu komisji wicepremier Kowalczyk powiedział, że podczas posiedzenia rozwiano wiele wątpliwości i mitów dotyczących polityki rolnej. "Myślę, że rolnicy zobaczyli, że plan strategiczny i wspólna polityka rolna nie jest taka straszna, jak niektórzy ją przedstawiają i jesteśmy w stanie ją zrealizować" - mówił Kowalczyk.

Dodał, że dyskusja o szczegółach będzie trwała. "Będziemy z panem komisarzem (Januszem Wojciechowskim - PAP) konkretyzować zapis w czasie negocjacji. Mam nadzieję, że Polska, która jako jedna z pierwszych złożyła plan strategicznych, również jako jedna z pierwszych ten plan będzie miała zatwierdzony" - zaznaczył.

Według Kowalczyka, polski plan strategiczny zapewni "godziwe warunki życia rolników, godziwą dochodowość, ale też z poszanowaniem środowiska i klimatu, ze stabilną przyszłością dla polskiego rolnictwa".

Kowalczyk był pytany o Krajowy Plan Odbudowy. "Polska nie rezygnuje z KPO. Oczywiście czekamy na decyzje ostatecznie, bo nie ma żadnych podstaw do blokowania KPO. Nie wyobrażam sobie rezygnacji dlatego, że te środki po prostu nam się należą i nie ma żadnych podstaw do ich blokowania" - dodał.