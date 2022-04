Kowalczyk: Prawie wszyscy rolnicy złożą wnioski o dopłaty do nawozów

Resort rolnictwa spodziewa się, że prawie wszyscy rolnicy złożą wnioski o dopłaty do nawozów.

Autor: PAP

Data: 25-04-2022, 10:12

Dopłaty do nawozów to likwidacja u źródła przyczyn kolejnego wzrostu cen; fot. shutterstock

Dopłaty do nawozów

"Tych wniosków (o dopłaty do nawozów) będzie dużo. Spodziewamy się, że prawie wszyscy rolnicy, to jest ponad milion gospodarstw, złożą wnioski. To jest akcja bardzo szeroko zakrojona" - powiedział Henryk Kowalczyk w radiowej Trójce.

"Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie te wnioski rozpatrywać jak najszybciej się da, co nie oznacza, że w ciągu tygodnia czy dwóch te wnioski mogą być rozpatrzone" - dodał.

Wicepremier liczy na to, że w ciągu dwóch miesięcy większość pieniędzy w ramach programu dopłat do nawozów powinna być wypłacona.

Czy unikniemy kolejnego wzrostu cen?

Wicepremier podkreślił, że dopłaty do nawozów to likwidacja u źródła przyczyn kolejnego wzrostu cen.

"Gdyby tych dopłat nie było, to oznacza, że zbiory po sierpniu mogłyby być bardzo drogie w związku z sytuacja w Ukrainie. (...) Nie należy się spodziewać drastycznej obniżki cen, ale na pewno to zapobiegnie dalszemu wzrostowi cen i przede wszystkim spadkowi planów, bo bez nawożenia mogłyby być duże spadki plonów, a to by zagrażało bezpieczeństwu żywnościowemu" - podkreślił.

Wnioski o dopłaty do nawozów można składać w ARiMR od poniedziałku 25 kwietnia. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Wysokość wsparcia nie może przekroczyć 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk i 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne".