Kowalczyk: przygotowujemy „szybką ścieżkę” do kupna węgla dla rolników produkujących w szklarniach

Autor: PAP

Data: 07-09-2022, 13:31

Resort rolnictwa przygotowuje rozwiązania, które mają pozwolić na szybsze kupno i dostarczanie węgla dla rolników produkujących w szklarniach – przekazał PAP wicepremier Henryk Kowalczyk.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk/ fot. PAP

Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk poinformował PAP podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, że ministerstwo przygotowuje specjalny program zw. z węglem wykorzystywanym do produkcji przez rolników w szklarniach.

Lepszy dostęp do węgla dla rolników, którzy mają szklarnie

"W tej chwili chcemy umożliwić rolnikom, którzy mają szklarnie, uprawy pod osłonami zakup węgla. Nad tym pracujemy, żeby to umożliwić, bo to jest bardzo istotne. Myślimy o pewnej 'szybkiej ścieżce' dostępu do surowca" - powiedział Kowalczyk.

Dodał, że rozwiązanie miałaby zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku.