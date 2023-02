W czwartek zostanie przedstawiony program ochrony rolników jeśli chodzi o rynek zbóż - zapowiedział w środę wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Jego zdaniem to będzie istotny udział w stabilizacji cen i dochodów.

"Bardzo istotne jest, aby spółki Skarbu Państwa (...) były takim stabilizatorem cen, były oparciem dla rolników, którzy produkują, którzy chcą mieć stabilny zbyt. Między innymi służy temu Krajowa Grupa Spożywcza" - powiedział Kowalczyk na wspólnym briefingu z wicepremierem, ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem i wiceprezesem zarządu PKO Banku Polskiego Pawłem Gruzą, kierującym pracami zarządu banku.

Jak wskazał szef MRiRW, wymagane są jeszcze "interwencje dotyczące różnego typu, między innymi to rynek zbóż". "I tutaj na jutro już zapraszam na konferencję prasową dotyczącą przedstawienia naszego programu ochrony rolników jeśli chodzi o rynek zbóż. To będzie też, myślę istotny udział w stabilizacji cen, w stabilizacji dochodów" - poinformował.

Minister rolnictwa podkreślił, że wielu rolników mówiło o potrzebie dobrych linii kredytowych, gwarancji bankowych, dobrego finansowania rolnictwa. "Taki stabilizator cen, gwarancje finansowe, czy dobre linie kredytowe, dostosowane do potrzeb rolnictwa, są niezwykle potrzebne" - tłumaczył.

Dodał, że PKO BP, jako państwowy bank, jest "w stanie pomóc tym rolnikom w trudnych czasach i zaproponować specyficzne warunki kredytowe dla rolnictwa". "Specyficzne, dlatego, że i sprzedaż i ceny są sytuacją niepewną, dlatego też ważne jest, aby rolnicy mieli dostęp do tego typu kredytów" - powiedział minister.

Jak podkreślił wicepremier Sasin, oferowany przez PKO BP kredyt w wysokości 300 tys. zł na okres 5 lat, bez zabezpieczeń, jest produktem unikalnym na rynku bankowym. "To jest początek ofert, będą szły za tym dalsze elementy dedykowane dla sektora rolnego" - powiedział.

Zaznaczył, że rząd chce "by polski rolnik mógł czuć, iż polskie państwo wspiera przez polski państwowy bank szczególnie tę sferę gospodarki, tych ludzi, którzy dzisiaj odpowiadają za bezpieczeństwo żywnościowe Polski, dzięki którym Polska jest dzisiaj bezpieczna żywnościowo - polskich rolników".

Szef MAP zwrócił również uwagę, że kredyt jest udzielany "na cele szeroko pojętego funkcjonowania gospodarstwa bez określonego sztywno celu".

"To może być zakup nawozów, materiału siewnego, maszyn rolniczych, czy tego wszystkiego co jest potrzebne do prowadzenia gospodarstwa i tutaj nie będzie wymagane udokumentowanie tych zakupów. Ta procedura będzie maksymalnie uproszczona, ale również nie będą wymagane faktury potwierdzające, co zostało na działalność gospodarstwa nabyte. Chcemy wspierać polskie rolnictwo, polską wieś nie w deklaracjach, ale w czynach" - podkreślił Sasin.

"Będziemy w dalszym ciągu prowadzić konsolidację firm w kluczowych obszarach dla polskiego bezpieczeństwa" - zapewnił.

Przypomniał, że "takie wielkie konsolidacje mamy już częściowo za sobą". Wskazał m.in. na fuzję Orlenu z Lotosem i PGNiG. "Dzisiaj możemy być też dzięki tej fuzji znacznie bardziej bezpieczni, jeśli chodzi o dostawy surowców energetycznych do Polski, dostępność tych surowców, ale również możliwości zapewnienia Polakom niższych cen w tym zakresie, również w obszarze rolnym" - powiedział.

Zwrócił uwagę, na "ważną konsolidację" dokonaną dzięki współpracy MAP i MRiRW. "Krajowa Grupa Spożywcza dzisiaj jest już faktem, funkcjonuje i ma bardzo pozytywny wpływ na również na rynek spożywczy, na rynek rolny dający rolnikom dużo większą pewność produkcji i zbycia swoich produktów po godziwych cenach" - wskazał Sasin. Dodał, że "to są te działania, które podejmowaliśmy i będziemy podejmować".

PKO Bank Polski poinformował w wtorek o ofercie pożyczki dla rolników do 300 tys. zł bez żadnych zabezpieczeń, na okres nawet do 5 lat. W przypadku przedstawienia zabezpieczeń rzeczowych, kwota pożyczki może wzrosnąć do 500 tys. zł. Zapowiedziano, że harmonogram spłat może zostać indywidualnie dostosowany do specyfiki produkcji rolnej. W przypadku produkcji rolnych o długich cyklach produkcyjnych klient banku może skorzystać z 6-miesięcznej karencji w spłacie. Pozyskane środki będzie można przeznaczyć na dowolny cel np. na zakup nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego czy paliwa bez okazywania faktur. Bank proponuje także rolnikom bezpłatne konto na okres 2 lat.