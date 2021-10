Kowalczyk: Z wszystkimi trzeba rozmawiać. Kołodziejczak ma dobre pomysły

"Z wszystkimi trzeba rozmawiać. Pan Michał Kołodziejczak ma dużo dobrych pomysłów. Sposób ich wdrożenia można przedyskutować. Chętnie się z nim spotkam" - zadeklarował w Porannej rozmowie w RMF FM wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, pytany o ewentualne spotkanie z liderem AgroUnii Michałem Kołodziejczakiem.

Autor: RMF FM

Data: 27-10-2021, 08:56

wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk o AgroUnii; fot. PAP/Mateusz Marek

"Nie popieram w żaden sposób wyrzucania na ulice żywności - to w naszej kulturze nie jest dobrze przyjęte" - zadeklarował, odnosząc się do formy protestów rolniczych. Pytany o błędy jego poprzednika Grzegorza Pudy, odparł: "relacje z rolnikami trzeba mocno poprawić. Choćby przez bardzo liczne spotkania".

Akcyza na cydr

- Akcyza na cydr nie powinna być zlikwidowana - to by wyszło poza kontrolę. Ważne, by była porównywalna z takimi samymi niskoalkoholowymi produktami - np. z piwem - zadeklarował w Porannej rozmowie w RMF FM nowy minister rolnictwa.