W całym sezonie od lipca 2022 do końca czerwca 2023 przez cztery główne polskie porty morskie wyeksportowano ponad 6,6 mln ton ziarna zbóż wobec blisko 3,9 mln ton w sezonie poprzednim, tj. o 70 proc. więcej r/r – poinformował PAP wiceszef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcin Wroński.

Według zastępcy dyrektora generalnego KOWR, przez krajowe porty morskie w sezonie 2021/2022 eksportowano głównie pszenicę, której wywieziono ponad 4,4 mln ton wobec blisko 2,1 mln ton, a także kukurydzę w ilości ponad 2 mln ton wobec około 1,3 mln ton w poprzednim sezonie. Ponadto przez porty bałtyckie wyeksportowano 74 tys. ton pszenżyta, 68 tys. ton żyta, 64 tys. ton jęczmienia oraz 16 tys. ton owsa.

Wywóz zboża odbywał się przede wszystkim poprzez port morski w Gdyni, za pośrednictwem którego wywieziono ponad połowę wolumenu eksportu drogą morską (52 proc.), czyli blisko 3,5 mln ton zbóż. Przez port w Gdańsku sprzedano za granicę ok. 2 mln ton zbóż (31 proc. wolumenu). Mniejszy był eksport przez port morski Szczecin-Świnoujście przez który wyeksportowano ok. 1,1 mln ton zbóż (17 proc. wolumenu).

"Bardzo duży, bo 70 proc. wzrost wolumenu eksportowanego zboża drogą morską w sezonie 2022/2023 był możliwy, gdyż aby rozwiązać problem nadwyżki zboża na krajowym rynku, polski rząd podejmował działania, których celem była poprawa możliwości logistycznych i transportowych" - wskazał Wroński. Zaznaczył, że dużą rolę odegrały również zachęty finansowe dla rolników, w postaci dopłat do zbóż, co znalazło odzwierciedlenie w rosnącym z miesiąca na miesiąc wolumenie eksportu przez nabrzeża Morza Bałtyckiego.

Rekordowymi miesiącami w wywozie zbóż drogą morską był maj i czerwiec. Przez porty w Gdyni, Gdańsku, Świnoujściu i Szczecinie wyeksportowaliśmy w maju 882 tys. ton zbóż, a w czerwcu aż 937 tys. ton. "Takiego wyniku jak w czerwcu nie mieliśmy nigdy" - podkreślił wiceszef KOWR.

Jednocześnie zauważył, że eksport zbóż odbywa się również przez mniejsze porty, takie jak chociażby Kołobrzeg, więc, jak zsumujemy wszystkie porty, to wolumen za czerwiec zbliży się do 1 mln ton - zaznaczył Wroński. "A więc twierdzenie polityków opozycji, że przeładunek 1 mln to zbóż w polskich portach w ciągu miesiąca jest niemożliwy, okazało się nieprawdą" - stwierdził wicedyrektor.

"Jeżeli do eksportu drogą morską dodamy eksport kołowy i kolejowy, to w sezonie 2022/2023 firmy wywiozły z Polski powyżej 11 mln ton zbóż i jest to bez wątpienia rekordowy wynik w historii polskiego handlu zbożem" - podkreślił Wroński.