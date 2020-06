KOWR: Kurczy się państwowy zasób ziemi

Ardanowski: polscy rolnicy wykorzystają środki z PROW 2014-2020 co do eurocenta

Gdy przejmowano grunty rolne do zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, głównie nieruchomości z Państwowego Funduszu Ziemi i po byłych PGR-ach, ich powierzchnia wynosiła 4,75 mln ha; obecnie do rozdysponowania przez KOWR pozostało tylko 195 tys. ha gruntów w niemal 400 tys. działek - informuje KOWR.

Średnia powierzchnia działki do "rozdysponowania" wynosi mniej niż 0,5 ha.

Z tej liczby, 80 proc. działek ma poniżej 0,5 ha, w tym 38 proc. to działki do 0,10 ha (151,4 tys.), 42 proc. działek o powierzchni 0,10-0,49 ha (168,5 tys.). W dodatku ponad 90 proc. gruntów - to gleby słabe, w zasadzie nie nadające się do produkcji rolnej. Jedynie 8,2 proc. gruntów stanowią ziemie dobre.

Jak wskazuje zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Sebastian Pieńkowski, działki charakteryzują dużym "rozproszeniem", położone są na terenie ponad 2,4 tys. gmin i 26,6 tys. obrębów. Według ekspertów KOWR, oprócz rozdrobnienia znaczna część tych gruntów ma np.: nieuregulowane stosunki wodne, zakamienienie, położone są na skarpach, urwiskach czy między wałami przeciwpowodziowymi.

Zdaniem Pieńkowskiego, "tak duża liczba nieruchomości wymaga poniesienia znacznych nakładów pracy, aby w przyszłości dokonać ich rozdysponowania. Wiele nieruchomości w Zasobie WRSP nadal posiada nieuregulowany stan geodezyjno-prawny".

Po 28 latach sprzedaży i wydzierżawiania państwowej ziemi, najbardziej atrakcyjne rolniczo grunty zostały zagospodarowane - zaznaczył z-ca dyrektora generalnego.

Dużą powierzchnię gruntów KOWR (ANR) pozyskał w wyniku realizacji znowelizowanej ustawy z 16 września 2011 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W wyniku wyłączenia z dużych umów dzierżaw 30 proc. powierzchni użytków rolnych, ziemie wracają do zasobu i są ponownie przygotowywane do dzierżawy. Przede wszystkim trafiają one poprzez przetargi do rolników chcących powiększyć swoje gospodarstwo rodzinne.

Warto też przypominać, że KOWR od kilku lat zagospodarowuje państwowe grunty głównie poprzez ich wydzierżawianie. Obecnie dzierżawione jest ponad 1 mln ha na podstawie 63 tys. umów. Zarządzanie tym areałem jest pracochłonne, gdyż każda umowa jest inna.