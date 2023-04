Biznes i technologie

KOWR na EEC 2023: Polityka rolna UE doprowadzi do wzrostu cen żywności i kryzysu rolnictwa

Jeżeli się patrzy na wszystkie dokumenty takie jak Zielony Ładu, Strategii od pola do stołu, Fit for 55, to nie zostały one przemyślane – mówił Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa podczas debaty "Od pola do stołu", która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego EEC 2023 w Katowicach.

Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa