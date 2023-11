Średnia wysokość czynszu dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w I półroczu 2023 r. wyniosła 13,4 dt/ha, tj. ponad 1,4 tys. zł rocznie za hektar - poinformował PAP Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

fot.: Roman Babakin/Adobe Stock/PTWP

Czynsz dzierżawny wylicza się na podstawie średniej wartości krajowej ceny skupu pszenicy w danym półroczu podawanej przez GUS. W pierwszym półroczu br. cena ta wyniosła 109,97 zł/dt (100 kg) i była o ponad 42 zł niższa (152,17 zł/d) od średniej ceny z II półrocza 2022 r.

KOWR poinformował, że w wyliczeniach średniej wysokości czynszu wyeliminowano wartości czynszów dla gruntów zabudowanych oraz gruntów o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami), a także gruntów nierolnych. Z wyliczeń wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców.

Według tych wyliczeń, średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w I półroczu br. została określona na podstawie zawartych w tym półroczu 2 141 umów dzierżawy o łącznej powierzchni 19553 ha gruntów. Najwięcej gruntów zostało wydzierżawionych w tym okresie w woj. zachodniopomorskim (5 tys.) warmińsko-mazurskim (ok. 2,6 tys. ha) oraz w woj. wielkopolskim (ponad 2,1 tys. ha)- wskazał KOWR.

Wysokość czynszu zależy od klasy gruntów i ich potencjału produkcyjnego.

Najwyższe czynsze dzierżawne uzyskano w województwie wielkopolskim - 22,9 dt/ha, opolskim - 20,2 dt/ha, świętokrzyskim - 18,9 dt/ha, kujawsko-pomorskim - 7,9 dt/ha i warmińsko-mazurskim - 16,5 dt/ha. Najniższy czynsz jest w woj. łódzkim - 4,8 dt/ha.

W porównaniu do I półrocza 2022 roku, w I półroczu 2023 roku nastąpił wzrost średniej wielkości czynszu o 0,1 dt/ha, przy wydzierżawieniu o 7 771 ha mniejszej powierzchni gruntów (28 proc.) i zawarciu o (19 proc.) mniejszej liczby umów - 497.

Wydzierżawienie nieruchomości Zasobu WRSP następuje przede wszystkim w drodze przetargów ograniczonych dla rolników indywidualnych lub w trybie bezprzetargowym, ale tylko w określonych przypadkach.

Według stanu na 31 sierpnia 2023 r. w państwowym zasobie jest ponad 1,3 mln ha, z czego w dzierżawie znajdujące się ponad 1 mln ha (1 079 313 ha) na podstawie 69,9 tys. umów dzierżawy. Do rozdysponowania pozostało 153,5 tys. ha. Najwięcej gruntów do zagospodarowania jest w woj. zachodniopomorskim i dolnośląskim, najmniej w łódzkim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim. Są to jednak grunty o małej wartości rolniczej.

Rolnicy mogą też wydzierżawić działki m.in. na powiększenie gospodarstwa rolnego, pozyskane ze zwrotów dzierżaw od osób, które na mocy ustawy z 2011 r. nie oddały do KOWR 30 proc. dzierżawionych gruntów. Od 2023 do 2026 r. wygaśnie 144 takich umów obejmujących łącznie 96 tys. ha.

Od 2016 r., gdy została uchwalona ustawa o wstrzymaniu sprzedaży państwowych gruntów rolnych, głównym kierunkiem zagospodarowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest dzierżawa.

W opinii KOWR "dzierżawa nieruchomości rolnych cieszy się dużym zainteresowaniem, gdyż jest to dogodny sposób użytkowania gruntów i budynków, niewymagający angażowania dużych środków finansowych, jak ma to miejsce przy nabywaniu nieruchomości".