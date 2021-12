KOWR: Nowe zasady udzielania pożyczek dla rolników

Od 10 grudnia br. można ubiegać się o pożyczkę ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na nowych, uproszczonych zasadach i warunkach udzielania pożyczek - poinformował we wtorek Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Autor: PAP

Data: 14-12-2021, 11:28

Od 1 grudnia 2021 r. preferencyjne oprocentowanie jest na poziomie 1,53 proc. w skali roku, obowiązuje sześcioletni okres spłaty; fot. shutterstock

Pożyczki dla rolników

Jak napisano w komunikacie, uproszczenie udzielania pożyczek polega m.in. na doprecyzowaniu procedury w zakresie wymaganej dokumentacji do wniosku, oraz określeniu terminów na rozpatrzenie wniosku o udzielenie pożyczki przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na 14 dni. Natomiast decyzja ws. wniosku musi być podjęta w ciągu 7 dni.

Kolejne ułatwienie - to odstąpienie od dwuetapowego rozpatrywania wniosków o udzielenie pożyczki. Wniosek ma być rozpatrywany tylko w Oddziale Terenowym KOWR.

KOWR: Pożyczki

KOWR informuje, iż nadal są dostępne środki finansowe na zaciąganie przez rolników indywidualnych pożyczek z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

W tym roku na ten cel jest zaplanowana kwota 10 mln zł. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 500 tys. zł, może ona pokryć 80 proc. kosztów inwestycji.

Beneficjentami programu są rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne (do 300 ha), które realizują przedsięwzięcia rozwijające obszary wiejskie poprzez działania innowacyjne lub rozwojowe, w zakresie np. produkcji, hodowli czy przetwórstwa. Nie mogą to być jednak inwestycje z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

Od 1 grudnia 2021 r. preferencyjne oprocentowanie jest na poziomie 1,53 proc. w skali roku, obowiązuje sześcioletni okres spłaty. Jest możliwość spłaty miesięcznej, kwartalnej, półrocznej lub rocznej. Do uzyskania pożyczki konieczne są zabezpieczenia m.in. jest to weksel własny "in blanco".

Wnioski należy składać we właściwym terytorialnie oddziale terenowym KOWR.

