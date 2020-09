KOWR: rośnie eksport produktów rolno-spożywczych

"Wartość wyeksportowanych towarów z roku na rok rośnie, a rolnictwo jest branżą o dodatnim dla naszego kraju bilansie w handlu zagranicznym. Nasze firmy branży rolno-spożywczej z powodzeniem konkurują już nie tylko na rodzimym rynku, ale także na całym świecie. Nawet w czasie pandemii koronawirusa skutecznie walczą o udział w zagranicznych rynkach" - podkreślił zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) Marcin Wroński.

Od stycznia do lipca 2020 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła wartość 19,2 mld euro, o 1,2 mld euro więcej niż rok wcześniej, co oznacza wzrost o 6,4 proc. Na wzrost eksportu miały wpływ przede wszystkim bardzo dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale br. oraz rosnący eksport w czerwcu i lipcu br.

Jak zaznacza KOWR, do wzrostu eksportu przyczyniła się deprecjacja złotego względem euro i dolara amerykańskiego w pierwszym kwartale br. oraz nadal korzystny dla eksporterów kurs złotego w okresie od kwietnia do lipca br. Miało to pozytywny wpływ na konkurencyjność cenową na rynku międzynarodowym produkowanych w Polsce artykułów rolno-spożywczych.

W tym czasie import produktów spożywczych wyniósł 12,8 mld euro i był o 4,7 proc. wyższy niż przed rokiem. Dynamika wzrostu eksportu przewyższała jednak tempo wzrostu importu, w rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. o 9,9 proc. do 6,3 mld euro - zaznaczył KOWR.

W okresie siedmiu miesięcy 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek unijny. Dostawy do krajów UE wygenerowały 15,2 mld euro (wzrost o 3 proc.), co stanowiło 79 proc. przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.

"W tym roku obserwujemy również dość silny wzrost sprzedaży kraje unijne, co oznacza, że rodzime firmy intensywnie poszukują nowych rynków zbytu" - zauważył Wroński.

Do krajów pozaunijnych w okresie styczeń-lipiec 2020 r. wywieziono z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości blisko 4 mld euro wobec 3,3 mld euro przed rokiem (wzrost o 20 proc). Naszymi hitami eksportowymi są: mięso, owoce, warzywa, produkty zbożowe i mleczarskie, a także słodycze.