KOWR: ruszyła akcja dostarczania żywności w programie Pomoc Żywnościowa

– Na program pomocy żywnościowej przeznaczamy w tym roku 400 mln zł, z tego blisko 364 mln zł na zakup żywności i 36 mln zł na dofinansowanie projektów 4 organizacji partnerskich. Rozpoczęliśmy dostarczanie żywności do 122 magazynów na terenie całej Polski. Z tych magazynów będzie ona trafiać do punktów dystrybucji, następnie będzie przekazywana osobom potrzebującym. Ogólna masa żywności wyniesie aż 62,3 tys. ton – mówił podczas konferencji prasowej inaugurującej rozpoczęcie dostaw żywności Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Organizacjami partnerskimi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są: Federacja Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej i Polski Czerwony Krzyż.

W ramach Podprogramu 2020 KOWR w sierpniu 2020 r. opublikował trzy ogłoszenia o zamówieniu na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego 2014-2020. Do magazynów organizacji partnerskich dostarczone zostanie 20 rodzajów artykułów spożywczych. Będą to między innymi: groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, fasolka po bretońsku, makaron, płatki owsiane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet drobiowy, cukier.

– Ta pomoc jest bardzo potrzebna i oczekiwana, zwłaszcza w miejscowościach gminnych – mówiła Aleksandra Gac, dyrektor biura Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Pierwsze dostawy artykułów spożywczych rozpoczęły się z końcem grudnia 2020 r., a ich realizacja będzie trwała do końca lipca 2021 r., z wyjątkiem sera podpuszczkowego dojrzewającego, którego dostawy będą realizowane do końca kwietnia 2021 r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.