KOWR ukończył pracę nad geoserwisem susza 2020

Jak wyjaśnił Balcerowicz, geoserwis został stworzony do pomocy m.in. dla urzędów wojewódzkich w ocenie skutków tegorocznej suszy. Jak mówił, w tym roku zmienił się system zgłaszania szkód związanych z suszą rolniczą. Straty nie są szacowane na polach przez powoływane przez wojewodów komisje, ale za pomocą specjalnej aplikacji stworzonej przez resort cyfryzacji.

Zadaniem dla KOWR było dostarczenie wsparcia dla wojewodów, aby ułatwić im ocenę wpływających od rolników wniosków. Było to związane z pracami prowadzonymi przez KOWR z danymi satelitarnymi oraz pojawieniem się epidemii koronawirusa, z powodu której ograniczono pracę komisji szacujących - tłumaczył Balcerowicz.

W ten sposób zdecydowano na "doposażenie" urzędów wojewódzkich w wiedzę na podstawie zdjęć satelitarnych, o tym jak w danym roku kształtowały się możliwości wzrostu roślin, określonych gatunków, w określonych miejscach. Dodał, że w tym celu wykorzystywane są dane z satelitów amerykańskich, dokładność wynosi 1 km na 1 km.

Do tego zostały pobrane dane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dane z wniosków o dopłaty wszystkich producentów rolnych i nałożone na zdjęcia satelitarne. Uwzględniono też dane meteorologiczne. W ten sposób co 8 dni dostarczane są mapy warunków wzrostu upraw do pracowników urzędów wojewódzkich, którzy mają ocenić wnioski o rekompensaty suszowe - poinformował dyrektor.

Przygotowana została także mapa redukcji plonu, która wskazuje, poziom utraty plonów wybranych upraw z powodu suszy w okresach największego zapotrzebowania na wodę.

Geoserwis KOWR jest komplementarnym narzędziem dla Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej opracowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa dostarcza map warunków wzrostu upraw dla 23 okresów monitorowania upraw, obejmujących terminy 29 marca - 30 września oraz mapy oceny redukcji plonów dla: zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin okopowych, rzepaku ozimego i kukurydzy.

Od 28 sierpnia 2020 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa regularnie organizuje szkolenia on-line, których celem jest zapoznanie użytkowników z funkcjonalnością geoserwisu oraz metodyką przygotowania map, które opracowane są na podstawie danych satelitarnych.

Dotychczas odbyło się dwadzieścia szkoleń, w których udział wzięło 1182 uczestników. Do końca października planuje się przeprowadzenie 9 szkoleń tur spotkań.

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać za pomocą publicznej aplikacji "Zgłoś szkodę rolniczą" do 30 listopada br. Aplikacja jest dostępna pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/.

W tym roku susza rolnicza w Polsce była niewielka i wystąpiła głównie na terenie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Niedobór wody najbardziej odczuły uprawy kukurydzy na kiszonkę i na ziarno, zboża jare oraz krzewy owocowe.