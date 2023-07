10,3 mln ton wyniósł eksport z Polski ziarna zbóż w ciągu 11 miesięcy, od lipca 2022 r. do maja br.; było to o 45 proc. więcej wobec porównywalnego sezonu 2021/2022 - poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Najwięcej wywieziono pszenicy.

KOWR: w ciągu 11 miesięcy z Polski wywieziono 10,3 mln ton zboża; fot. shutterstock

Eksport zboża

W tym czasie eksport ziarna pszenicy był dwukrotnie większy niż w analogicznym okresie ubiegłego sezonu i wyniósł 4,9 mln ton. (48 proc. całości wywozu). Wyeksportowano również 4 mln ton kukurydzy (39 proc.), 634 tys. ton pszenżyta (6 proc.), 435 tys. ton żyta (4 proc.) oraz 246 tys. ton jęczmienia (2 proc. eksportu).

"Mimo niełatwego sezonu, bardzo dużego obłożenia portów, udało się osiągnąć rekordowy wolumen w eksporcie zbóż. Było to możliwe dzięki, ułatwieniom logistycznym, jakie polski rząd wprowadził w portach, dopłatami do zbóż, które dały dodatkowy impuls do sprzedaży rolnikom i dobrej współpracy branży zbożowej z administracją rolną" - wyjaśnił zastępca dyrektora generalnego KOWR Marcin Wroński.

Wiceszef KOWR podkreślił, że takie wyniki "były możliwe w znacznej mierze dzięki poczynionym wysiłkom w kierunku intensyfikacji eksportu ziarna zbóż przez polskie porty morskie". Przypomniał, że eksport ziarna przez porty morza bałtyckiego wyniósł ponad 6,6 mln ton i był o 70 proc. większy niż w poprzednim sezonie.

"Jestem przekonany, że gdy będziemy mieli pełne dane za 12 miesięcy, to wielkość eksportu zbóż na pewno znacząco przekroczy 11 mln ton" - powiedział Wroński.

Gdzie eksportujemy zboże?

Z danych KOWR wynika, że ponad 65 proc. wywiezionego zboża znalazło odbiorców na rynku unijnym, przede wszystkim w Niemczech - tam trafiło 4 mln ton (39 proc. eksportu ziarna) oraz w Niderlandach - 1,1 mln ton (10 proc.). Do krajów pozaunijnych sprzedano 34 proc. wolumenu eksportu ziarna, najwięcej do Nigerii (920 tys. ton, 9 proc.) i RPA (524 tys. ton, czyli 5 proc.).

Wartość eksportu ziarna zbóż w okresie 11 miesięcy sezonu 2022/2023 wyniosła 3,3 mld euro i była o 69 proc. wyższa niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku.

Od lipca 2022 do maja 2023 r. import ziarna zbóż do Polski ukształtował się na poziomie blisko 3,4 mln ton, a jego wartość wyniosła 981 mln euro. Do kraju przywożono przeważnie kukurydzę - 1,9 mln ton (58 proc.), pszenicę - 1,2 mln ton (35 proc.) i jęczmień - 180 tys. ton (5 proc.).

Saldo handlu zbożem pod względem wolumenu było dodatnie i wyniosło 6,9 mln ton wobec 5,6 mln ton sezon wcześniej (2021/2022). Biorąc pod uwagę wartość, saldo było większe o 62 proc. i wyniosło 2,3 mld euro - podano.