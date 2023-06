Ustawa o komisji ds. rosyjskich wpływów ma służyć eliminacji z życia publicznego; skazuje na śmierć cywilną - mówili posłowie Koalicji Polskiej-PSL i Lewicy podczas piątkowej debaty nad prezydenckim projektem noweli ustawy powołującej komisję ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski.

W piątek w Sejmie odbywa się drugie czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o komisji ds. badania wpływów rosyjskich.

"Uważamy, że konstytucyjnych zapisów ustawy nie da się poprawić; ma ona służyć dzisiaj napiętnowaniu i walce rządzących z demokratyczną opozycją i niestety wyeliminowania ich z życia publicznego" - powiedział poseł Wiesław Szczepański (Lewica).

Ocenił, że "mimo że poprawki i nowelizacja prezydenta łagodzi skutki działania (pierwotnej) ustawy, to nie znosi istoty jej działania, dlatego że jej celem jest wyeliminowanie z życia politycznego niewygodnych dla rządzących polityków".

"Komisja będzie pod wpływem władzy wykonawczej, to przecież pan premier będzie ją opłacał. Będziemy mieli kolejnych dziewięciu sekretarzy stanu. Komisja ma glejt na bezkarność i obrzucanie każdego, który stanie przed nią, swoimi inwektywami, ale również oskarżeniem każdego, kogo zechce. Ma nieograniczony dostęp do naszego życia prywatnego do telefonów, do e-maili, również do decydowania o tym, które mieszkanie przeszukać, jeśli osoba stanie się oskarżona. Jest prokuratorem i sądem. Będziemy mieli funkcjonujące zapisy jednej ustawy, a w tym czasie procedujemy drugą. Powinniśmy powołać dzisiaj skład komisji, a tego nie robimy, a więc rządzący po raz kolejny łamią obowiązujące przepisy prawa, ale to już przecież reguła" - wskazał Szczepański.

Jak mówił, "nie można popierać projektu ustawy, który od samego początku był niekonstytucyjny i jest niekonstytucyjny, do którego wiele swoich zastrzeżeń dają konstytucjonaliści". "Ta ustawa to przecież szukanie dzisiaj haków na opozycję i eliminację ich z życia publicznego" - podkreślił.

Zapowiedział, że Lewica "nie będzie głosować za tą ustawą".

Marek Biernacki (KP-PSL) zastanawiał się, "dlaczego przedłożono parlamentowi tak beznadziejny prawnie projekt - projekt niezgodny z konstytucją, który nawet strona poselska PiS-owska wie, że ten projekt jest beznadziejny". "Jest on całkowicie niezgodny z filozofią prawa demokratycznego. Nie łudźmy się. Poprawki prezydenckie nie zmieniły nic, bo meritum zostało" - ocenił Biernacki.

Podkreślił, ze "filozofia całej ustawy jest wadliwa, skazuje na najgorszą śmierć osobę skazaną, bo na śmierć cywilną, na anatemę, anatemę społeczną, i to nawet nie tylko polityczną, ale i w swoim środowisku, ponieważ odwołania mogą trwać długo".

Poseł Konfederacji Michał Urbaniak ocenił, że "cała ta ustawa to jedna wielka tragikomedia". "Z jednej strony śmieszne i smutne jest, jak prezydent najpierw podpisuje ustawę, a potem błyskawicznie zgłasza poprawki w ramach nowego projektu, tragiczne jest jednak to, że PiS doprowadził do śmieszności tak ważne urzędy, jak fotel prezydenta RP" - mówił Urbaniak.

Wskazał, że "jeszcze bardziej tragiczne mogą okazać się skutki tego, co PiS nam chce zgotować, bo pod płaszczykiem ochrony Polski przed rosyjskimi wpływami chcą uciszać opozycję - od prawa do lewa".

Poseł Tomasz Zimoch z koła parlamentarnego Polski 2050 Szymona Hołowni powiedział, że "ustawa ma ręcznie ograniczać prawo wyborcze przeciwnikom politycznym, komisja weryfikacyjne ma wejść w rolę sądu karnego lub Trybunału Stanu, to ma być polityczny spektakl". "Osoby, które są podejrzewane o działanie na szkodę kraju należy stawiać przed sądami i trybunałami, a nie poddawać politycznej zemście. Ten projekt łamie Konstytucję na co wskazywali specjaliści, eksperci i naukowcy" - podkreślił Zimoch.

Jak mówił, "koło parlamentarne Polska 2050 nie dostrzega jakiejkolwiek możliwości pracy nad nowelizacją, nie da się naprawić tego projektu".

31 maja weszła w życie ustawa - powstała z inicjatywy PiS - o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022, którą prezydent podpisał kilka dni wcześniej, zapowiadając jednocześnie skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast 2 czerwca Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy.

W środę sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych poparła ten projekt, przyjęła też poprawkę PiS m.in. usuwającą termin publikacji pierwszego raportu komisji ds. wpływów, ustalony w pierwotnej ustawie na 17 września.