KPMG: 8 na 10 firm w Polsce raportuje kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem

W ostatnich latach na całym świecie odnotowuje się wzrost znaczenia raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Najwyższy wskaźnik raportowania odnotowano w Ameryce Północnej (90 proc. analizowanych firm), w Polsce już blisko 8 na 10 największych firm raportuje tego typu kwestie – wynika z raportu KPMG pt. „The time has come. The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020”