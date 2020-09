KPMG: najłagodniej okres pandemii przetrwały spółki technologiczne

Jak podkreślono w raporcie "Quarterly Brief" poziom indeksów giełdowych może być intepretowany jako pewnego rodzaju barometr gospodarczy. "Znaczne załamanie kursu może świadczyć o małej odporności państwa na zaistniałą sytuację" - wskazano.

Eksperci zwrócili uwagę, że np. w przypadku Hiszpanii, duży spadek indeksu Ibex 35 sugeruje silną recesję, która może być szczególnie istotna w sektorach takich jak turystyka, która odpowiadała za ok. 12 proc. PKB kraju. "Analogicznie interpretować możemy zachowanie francuskiego indeksu CAC 40 - turystyka przed COVID-19 stanowiła około 7 proc. PKB, rząd Francji przewiduje, że w tym roku PKB kraju spadnie o 11 proc., co przy relatywnie mało elastycznych regulacjach rynku pracy może generować problemy dla płynności i rentowności francuskich przedsiębiorstw" - wskazał cytowany w poniedziałkowym komunikacie Roman Lisiecki z KPMG w Polsce.

Według ekspertów "istotny spadek polskiego indeksu WIG, mimo znacznie mniejszej skali spodziewanej recesji gospodarczej, może być efektem dużego udziału sektora finansowego, który co do zasady silnie reaguje na negatywne wydarzenia gospodarcze, które mogą wpłynąć na zwiększony poziom odpisów kredytowych" - oceniono.

Jak wskazano, wpływ pandemii COVID-19 odbił się również na mnożnikach rynkowych. "Na podstawie danych spółek z indeksu STOXX 600 można zauważyć, że najsilniejszy spadek mnożnika EV/EBITDA wystąpił w sektorze dóbr luksusowych, gdzie wycena spadła z 11,1x do 8,0x" - czytamy. Eksperci wyjaśnili, że spółki z tego sektora mogą ucierpieć z powodu ewentualnego kryzysu ponieważ konsumenci stosunkowo łatwo mogą zrezygnować z tej kategorii dóbr - w porównaniu np. z produktami pierwszej potrzeby. "Lockdown utrudniał także wydatki na te dobra, które wciąż w większym stopniu opierają się na wizytach w ekskluzywnych salonach, a nie zakupach internetowych" - podkreślono.

KPMG wskazuje, że najłagodniej okres pandemii przetrwały spółki technologiczne (niewielki spadek z 17,9x do 17,3x). "Stabilność tej branży może być wynikiem zwiększonych oczekiwań co do gwałtownego rozwoju cyfryzacji z uwagi na wprowadzone obostrzenia sanitarne oraz wymóg zachowania dystansu społecznego" - stwierdzono. Dodano, że we wszystkich branżach (za wyjątkiem produkcji żywności) mnożniki na polskiej giełdzie w marcu 2020 roku znacznie spadły. Największą zmianę zanotował sektor rekreacji i wypoczynku - spadek o ponad 13x (z 21x do 7,8x).